Con sexto gol de Messi, Argentina vence 3-1 a Jordania y cierra con puntaje perfecto fase grupos Mundial

Con un gol del astro Lionel Messi, que arrancó de suplente, el seleccionado de fútbol de Argentina completó la fase de grupos con puntaje perfecto al vencer el sábado 3-1 a Jordania en Dallas.

Argentina, que tenía asegurado el primer puesto de su grupo, presentó una alineación sin la mayoría de sus titulares para resguardarlos para el partido del viernes por los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde.

Messi, que ingresó desde el banco de relevos a los 60 minutos, estiró su diferencia como máximo goleador de los Mundiales al llegar a 19 en sus seis participaciones y superar por tres a Miroslav Klose y Kylian Mbappé.

En Estados Unidos, el capitán argentino además anotó tres goles a Argelia y dos a Austria.

En el partido disputado en el estadio de Dallas, Argentina arrancó con un amplio dominio de la pelota frente a un rival que esperó con todos sus jugadores en su propio campo.

El seleccionado argentino abrió el marcador a los 19 minutos a través de un tiro libre anotado por Giovani Lo Celso, luego de una infracción que le cometieron en el borde del área.

El segundo gol llegó a los 31 cuando Lautaro Martínez aprovechó un penal sancionado por VAR, tras un golpe en la cara a Marcos Senesi dentro del área.

En el segundo tiempo, Martínez estuvo cerca de anotar su segundo gol a los 52 minutos con un remate de larga distancia que dio en el travesaño y salió desviado.

Jordania descontó a los 55 minutos en su primera aproximación cuando Mousa Al-Tamari apareció por el segundo poste para empujar a la red un centro bajo desde el sector derecho.

Messi probó suerte con un tiro libre a los 65 que salió desviado por encima del travesaño, pero 15 minutos después tuvo revancha y superó al portero Yazeed Abu Laila con un remate bajo.

Con este resultado, el vigente campeón del mundo y bicampeón de América fue uno de los tres seleccionados que ganó los tres partidos junto con Francia y México de los 48 que conformaron los 12 grupos del torneo.