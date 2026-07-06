¡Adiós, CR7! España avanza a cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Portugal

España avanzó a cuartos de final tras vencer por 1-0 y eliminar a la Portugal el último Mundial de Cristiano Ronaldo, en un reñido duelo disputado este lunes en el Dallas Stadium de Arlington, Texas.

El solitario gol del triunfo llegó en el descuento con el disparo de un recién ingresado Mikel Merino (90+1).

Como los precedentes más recientes entre ambos vecinos, fue un partido de octavos de final parejo, de ida y vuelta, con sabor a final adelantada, que tuvo en el campo el talento juvenil de Lamine Yamal y la experiencia goleadora del astro portugués.

El Comandante, a quien se le humedecieron los ojos al final del encuentro, lo dio todo, tal como prometió en la víspera.

Cristiano Ronaldo, al final del partido Portugal vs. España en el Mundial 2026.Reuters

Tuvo una ocasión clara tras pase de Bruno Fernandes y trató de pescar un rebote de chilena.

Descongestionó la marca bajando a buscar bolas y dejó que sus compañeros armasen el juego, con actuaciones destacadas de hombres como el mediocampista del Manchester United Buno Fernandes y de João Felix.

Este último intentó la conexión ofensiva con Fernandes, Vitinha y João Neves, aunque estos dos últimos, compañeros en el PSG, tuvieron un partido gris, como en el resto del torneo.

El portero Diogo Costa sostuvo a Portugal hasta el último instante, con doble atajada ante remates de Yamal y Álex Baena.

La zaga también estuvo acertada, anticipándose al ataque, hasta que encajó el único tanto en contra.

Por España, Lamine Yamal fue peligroso, aportó desequilibrio por su banda y apoyó en la defensa cuando se perdían balones.

La Roja mantuvo un ritmo estable en sus llegadas. Baena y Dani Olmo participaron constantemente y Pedri consiguió llegar desde la segunda línea, garantizando la posesión del balón.

Su portero Unai Simón también también brilló en varias ocasiones, entre ellas en una llegada peligrosa de João Félix, aunque mantuvo su puerta a cero por quinto partido consecutivo en el Mundial.

Ahora la Roja se enfrentará en la siguiente fase con el vencedor del Estados Unidos-Bélgica de este lunes en Seattle.

Alineaciones de Portugal y España:

Portugal: Diogo Costa - Joao Cancelo (Diogo Dalot 71), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nélson Semedo 56) - Pedro Neto (Francisco Chico Conceicao 83), Joao Pedro Goncalves Neves - Bruno Fernandes, Vítor Ferreira (Bernardo Silva 83), João Félix (Rafael Leão 71) - Cristiano Ronaldo (cap). DT: Roberto Martinez.