Por ley, refugios contra huracán deberán tener áreas para mascotas en Quintana Roo

Cancún, QRoo.- Los refugios temporales públicos que se habiliten en Quintana Roo durante la temporada de huracanes deberán contar con áreas específicas para animales de compañía.

Así lo establece la nueva Guía de Operación para Refugios Temporales Públicos en Caso de Huracán, publicada el 14 de julio de 2026 en el Periódico Oficial del Estado.

Esta disposición forma parte de los lineamientos que buscan garantizar condiciones adecuadas para las familias que acudan a estos espacios durante una emergencia.

La medida reconoce que muchas personas no están dispuestas a separarse de sus mascotas en situaciones de riesgo y que su bienestar también debe ser considerado en los protocolos de protección civil.

La guía estatal adopta esta recomendación tras la actualización de los lineamientos nacionales emitidos en 2025. Hasta ahora Quintana Roo había optado principalmente por habilitar refugios separados para animales de compañía, especialmente después del paso del huracán Beryl en 2024.

Con este nuevo documento se da un paso adicional al integrar espacios para mascotas dentro de los mismos refugios destinados a las personas. De acuerdo con el documento, los inmuebles que funcionen como refugios temporales deben cumplir con una serie de requisitos mínimos de seguridad, accesibilidad e higiene.

Se busca responder a una realidad que se ha hecho evidente en emergencias recientes. Muchas familias prefieren no acudir a un refugio si no pueden llevar consigo a sus mascotas, lo que puede poner en riesgo su seguridad.

Al establecer estos espacios dentro de los refugios, las autoridades buscan reducir esa barrera y fomentar una mayor participación de la población en los protocolos de evacuación.

La guía también enfatiza la necesidad de que estos refugios cuenten con condiciones adecuadas de ventilación, limpieza y control para evitar conflictos entre los usuarios.

Aunque la disposición aparece como una recomendación, su inclusión en el documento oficial marca un criterio que las autoridades estatales y municipales deberán considerar al momento de seleccionar y habilitar los inmuebles que funcionarán como refugios durante la temporada de ciclones.