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Liga MX Apertura 2026: Calendario, horarios y dónde ver la Jornada 1
La Liga MX está de vuelta con el regreso del Atlante y Cruz Azul defendiendo el título. No te pierdas ningún partido y entérate de dónde verlos en vivo.
La Liga MX regresa este jueves con muchas sorpresas, entre ellas no iniciará en el famoso "viernes botanero", además es el regreso del Atlante a la Primera División y el Cruz Azul buscará retener el título para conseguir la onceava.
El Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX contará con 17 jornadas, del 16 de julio al 22 de noviembre, en las que 18 equipos se disputarán el Trofeo de la Liga MX, que se entrega al equipo campeón de Primera División del futbol mexicano.
Aunque la Liga MX ya tiene definidos los horarios y las sedes de los encuentros, las señales de televisión y plataformas de streaming donde se podrán sintonizar las jornadas de la 2 a la 17 se irán confirmando conforme avance la competencia.
El torneo de este semestre tendrá un arranque acelerado debido a los compromisos internacionales de los clubes, como lo son la Leagues Cup, que iniciará el 4 de agosto, y el All-Star Game 2026, en donde jugadores seleccionados de la Liga MX se enfrentarán con las máximas estrellas de la MLS el 29 de julio. Ante esto, el Torneo de Apertura 2026 presentará jornadas a mitad de semana y la acostumbrada pausa de verano.
Cabe recordar que la competencia suele iniciar en el "viernes botanero"; sin embargo, en esta ocasión, para no competir en audiencia con el Mundial de Futbol 2026, iniciará este jueves con el partido de Necaxa contra Atlante en el Estadio Victoria (Aguascalientes).
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¿Qué equipos juegan en la Jornada 1 de la Liga MX, dónde ver el partido y a qué hora será?
La Jornada 1 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX se llevará a cabo del 16 al 18 de julio. Conoce aquí los días, horas y en dónde se transmitirán los partidos:
Necaxa-Atlante
- Estadio: Victoria (Aguascalientes)
- Fecha: Jueves 16 de julio
- Hora: 19:00 horas
- Dónde ver: Fox One
Xolos de Tijuana-Tigres
- Estadio: Caliente (Baja California)
- Fecha: Jueves 16 de julio
- Hora: 21:10 horas
- Dónde ver: Fox One y Caliente.mx (streaming)
Atlético de San Luis-Cruz Azul
- Estadio: Libertad Financiera (San Luis Potosí)
- Fecha: Viernes 17 de julio
- Hora: 19:00 horas
- Dónde ver: ESPN y Vix
León-Atlas
- Estadio: Nou Camp (Guanajuato)
- Fecha: Viernes 17 de julio
- Hora: 19:00 horas
- Dónde ver: Fox One
FC Juárez-Puebla
- Estadio: Olímpico Benito Juárez (Chihuahua)
- Fecha: Viernes 17 de julio
- Hora: 21:00 horas
- Dónde ver: Fox One y Canal 7 de televisión abierta
Pumas-Pachuca
- Estadio: Olímpico Universitario (Ciudad de México)
- Fecha: Sábado 18 de julio
- Hora: 17:00 horas
- Dónde ver: TUDN, VIX y Canal 5 de televisión abierta
Monterrey-Santos
- Estadio: BBVA (Monterrey)
- Fecha: Sábado 18 de julio
- Hora: 19:05 horas
- Dónde ver: TUDN, VIX y Canal 5 de televisión abierta
Chivas del Guadalajara-Toluca
- Estadio: AKRON (Jalisco)
- Fecha: Sábado 18 de julio
- Hora: 19:07 horas
- Dónde ver: Amazon Prime
Gallos Blancos de Querétaro-América
- Estadio: La Corregidora (Querétaro)
- Fecha: Sábado 18 de julio
- Hora: 21:10 horas
- Dónde ver: Fox One, Caliente.mx (live y streaming)
¿Cuándo, a qué hora y dónde se jugarán los partidos de las Jornadas 2 y 3 del Apertura 2026 de la Liga MX?
Para las Jornadas 2 y 3 del Torneo de Apertura de la Liga MX aún no se definen los canales o plataformas en las que se transmitirán, pero aquí te dejamos qué equipos juegan, cuándo, a qué hora y en dónde.
En la Jornada 2 de la Liga MX se enfrentarán:
- Cruz Azul-Puebla: Estadio: La Corregidora (Querétaro) / Fecha: Martes 21 de julio / Hora: 19:00 horas
- Toluca-Pumas: Estadio: Nemesio Diez (Estado de México) / Fecha: Martes 21 de julio / Hora: 21:00 horas
- Tigres-Atlético de San Luis: Estadio: Universitario (Nuevo León) / Fecha: 24 de julio/ Hora: 19:00 horas
- Atlante-América: Estadio: Banorte también conocido como Estadio Azteca (Ciudad de México) / Fecha: Viernes 24 de julio/ Hora: 21:00 horas
- Tijuana-León: Estadio: Caliente (Baja California) / Fecha: Viernes 24 de julio/ Hora: 21:00 horas
- Chivas del Guadalajara-FC Juárez: Estadio: AKRON (Jalisco) / Fecha: Sábado 25 de julio / Hora: 17:07 horas
- Santos Laguna-Atlas: Estadio: TSM Corona (Coahuila) / Fecha: Sábado 25 de julio / Hora: 21:00 horas
- Necaxa-Monterrey: Estadio: Victoria (Aguascalientes) / Fecha: Domingo 26 de julio/ Hora: 17:00 horas
- Pachuca-Gallos Blancos de Querétaro: Estadio: Hidalgo (Hidalgo) / Fecha: Domingo 26 de julio/ Hora: 19:00 horas
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En la Jornada 3 de la Liga MX se enfrentarán:
- Puebla-Chivas del Guadalajara: Estadio: Cuauhtémoc (Puebla) / Fecha: Viernes 31 de julio/ Hora: 19:00 horas
- Atlético de San Luis-Tijuana: Estadio: Libertad Financiera (San Luis Potosí) / Fecha: Viernes 31 de julio/ Hora: 21:00 horas
- FC Juárez-Pumas: Estadio: Olímpico Benito Juárez (Chihuahua) / Fecha: Viernes 31 de julio/ Hora: 21:00 horas
- Gallos Blancos de Querétaro-Tigres: Estadio: La Corregidora (Querétaro) / Fecha: Sábado 1 de agosto/ Hora: 17:00 horas
- León-Pachuca: Estadio: Nou Camp (Guanajuato) / Fecha: Sábado 1 de agosto/ Hora: 19:00 horas
- Atlas-Monterrey: Estadio: Jalisco (Jalisco) / Fecha: Sábado 1 de agosto/ Hora: 19:00 horas
- Cruz Azul-Atlante: Estadio: Ciudad de los Deportes (Ciudad de México) / Fecha: Sábado 1 de agosto/ Hora: 21:00 horas
- América-Santos Laguna: Estadio: Banorte también conocido como Estadio Azteca (Ciudad de México) / Fecha: Domingo 2 de agosto/ Hora: 17:00 horas
- Toluca-Necaxa: Estadio: Nemesio Diez (Estado de México) / Fecha: Domingo 2 de agosto/ Hora: 19:00 horas
Tras finalizar la Jornada 3 de la Liga MX el 2 de agosto, se dará un breve receso para que los equipos participen en la Leagues Cup, que se llevará a cabo del 4 de agosto al 6 de septiembre. Si bien el torneo Apertura 2026 tendrá de nuevo actividad el 15 de agosto, iniciando así la Jornada 4.
La Leagues Cup reúne a todos los clubes de la Liga MX y a 18 equipos clasificados de la Major League Soccer (MLS). Este evento, por primera vez en su historia, tendrá partidos que se jugarán en México.