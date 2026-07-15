Liga MX Apertura 2026: Calendario, horarios y dónde ver la Jornada 1

La Liga MX regresa este jueves con muchas sorpresas, entre ellas no iniciará en el famoso "viernes botanero", además es el regreso del Atlante a la Primera División y el Cruz Azul buscará retener el título para conseguir la onceava.

El Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX contará con 17 jornadas, del 16 de julio al 22 de noviembre, en las que 18 equipos se disputarán el Trofeo de la Liga MX, que se entrega al equipo campeón de Primera División del futbol mexicano.

Aunque la Liga MX ya tiene definidos los horarios y las sedes de los encuentros, las señales de televisión y plataformas de streaming donde se podrán sintonizar las jornadas de la 2 a la 17 se irán confirmando conforme avance la competencia.

El torneo de este semestre tendrá un arranque acelerado debido a los compromisos internacionales de los clubes, como lo son la Leagues Cup, que iniciará el 4 de agosto, y el All-Star Game 2026, en donde jugadores seleccionados de la Liga MX se enfrentarán con las máximas estrellas de la MLS el 29 de julio. Ante esto, el Torneo de Apertura 2026 presentará jornadas a mitad de semana y la acostumbrada pausa de verano.

Cabe recordar que la competencia suele iniciar en el "viernes botanero"; sin embargo, en esta ocasión, para no competir en audiencia con el Mundial de Futbol 2026, iniciará este jueves con el partido de Necaxa contra Atlante en el Estadio Victoria (Aguascalientes).

¿Qué equipos juegan en la Jornada 1 de la Liga MX, dónde ver el partido y a qué hora será?

La Jornada 1 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX se llevará a cabo del 16 al 18 de julio. Conoce aquí los días, horas y en dónde se transmitirán los partidos:

Necaxa-Atlante

Estadio: Victoria (Aguascalientes)

Fecha: Jueves 16 de julio

Hora: 19:00 horas

Dónde ver: Fox One

Xolos de Tijuana-Tigres

Estadio: Caliente (Baja California)

Fecha: Jueves 16 de julio

Hora: 21:10 horas

Dónde ver: Fox One y Caliente.mx (streaming)

Atlético de San Luis-Cruz Azul

Estadio: Libertad Financiera (San Luis Potosí)

Fecha: Viernes 17 de julio

Hora: 19:00 horas

Dónde ver: ESPN y Vix

León-Atlas

Estadio: Nou Camp (Guanajuato)

Fecha: Viernes 17 de julio

Hora: 19:00 horas

Dónde ver: Fox One

FC Juárez-Puebla

Estadio: Olímpico Benito Juárez (Chihuahua)

Fecha: Viernes 17 de julio

Hora: 21:00 horas

Dónde ver: Fox One y Canal 7 de televisión abierta

Pumas-Pachuca

Estadio: Olímpico Universitario (Ciudad de México)

Fecha: Sábado 18 de julio

Hora: 17:00 horas

Dónde ver: TUDN, VIX y Canal 5 de televisión abierta

Monterrey-Santos

Estadio: BBVA (Monterrey)

Fecha: Sábado 18 de julio

Hora: 19:05 horas

Dónde ver: TUDN, VIX y Canal 5 de televisión abierta

Chivas del Guadalajara-Toluca

Estadio: AKRON (Jalisco)

Fecha: Sábado 18 de julio

Hora: 19:07 horas

Dónde ver: Amazon Prime

Gallos Blancos de Querétaro-América

Estadio: La Corregidora (Querétaro)

Fecha: Sábado 18 de julio

Hora: 21:10 horas

Dónde ver: Fox One, Caliente.mx (live y streaming)

¿Cuándo, a qué hora y dónde se jugarán los partidos de las Jornadas 2 y 3 del Apertura 2026 de la Liga MX?

Para las Jornadas 2 y 3 del Torneo de Apertura de la Liga MX aún no se definen los canales o plataformas en las que se transmitirán, pero aquí te dejamos qué equipos juegan, cuándo, a qué hora y en dónde.

En la Jornada 2 de la Liga MX se enfrentarán:

Cruz Azul-Puebla : Estadio: La Corregidora (Querétaro) / Fecha: Martes 21 de julio / Hora: 19:00 horas

: Estadio: La Corregidora (Querétaro) / Fecha: Martes 21 de julio / Hora: 19:00 horas Toluca-Pumas : Estadio: Nemesio Diez (Estado de México) / Fecha: Martes 21 de julio / Hora: 21:00 horas

: Estadio: Nemesio Diez (Estado de México) / Fecha: Martes 21 de julio / Hora: 21:00 horas Tigres-Atlético de San Luis : Estadio: Universitario (Nuevo León) / Fecha: 24 de julio/ Hora: 19:00 horas

: Estadio: Universitario (Nuevo León) / Fecha: 24 de julio/ Hora: 19:00 horas Atlante-América : Estadio: Banorte también conocido como Estadio Azteca (Ciudad de México) / Fecha: Viernes 24 de julio/ Hora: 21:00 horas

: Estadio: Banorte también conocido como Estadio Azteca (Ciudad de México) / Fecha: Viernes 24 de julio/ Hora: 21:00 horas Tijuana-León : Estadio: Caliente (Baja California) / Fecha: Viernes 24 de julio/ Hora: 21:00 horas

: Estadio: Caliente (Baja California) / Fecha: Viernes 24 de julio/ Hora: 21:00 horas Chivas del Guadalajara-FC Juárez : Estadio: AKRON (Jalisco) / Fecha: Sábado 25 de julio / Hora: 17:07 horas

: Estadio: AKRON (Jalisco) / Fecha: Sábado 25 de julio / Hora: 17:07 horas Santos Laguna-Atlas : Estadio: TSM Corona (Coahuila) / Fecha: Sábado 25 de julio / Hora: 21:00 horas

: Estadio: TSM Corona (Coahuila) / Fecha: Sábado 25 de julio / Hora: 21:00 horas Necaxa-Monterrey : Estadio: Victoria (Aguascalientes) / Fecha: Domingo 26 de julio/ Hora: 17:00 horas

: Estadio: Victoria (Aguascalientes) / Fecha: Domingo 26 de julio/ Hora: 17:00 horas Pachuca-Gallos Blancos de Querétaro: Estadio: Hidalgo (Hidalgo) / Fecha: Domingo 26 de julio/ Hora: 19:00 horas

En la Jornada 3 de la Liga MX se enfrentarán:

Puebla-Chivas del Guadalajara : Estadio: Cuauhtémoc (Puebla) / Fecha: Viernes 31 de julio/ Hora: 19:00 horas

: Estadio: Cuauhtémoc (Puebla) / Fecha: Viernes 31 de julio/ Hora: 19:00 horas Atlético de San Luis -Tijuana: Estadio: Libertad Financiera (San Luis Potosí) / Fecha: Viernes 31 de julio/ Hora: 21:00 horas

-Tijuana: Estadio: Libertad Financiera (San Luis Potosí) / Fecha: Viernes 31 de julio/ Hora: 21:00 horas FC Juárez-Pumas : Estadio: Olímpico Benito Juárez (Chihuahua) / Fecha: Viernes 31 de julio/ Hora: 21:00 horas

: Estadio: Olímpico Benito Juárez (Chihuahua) / Fecha: Viernes 31 de julio/ Hora: 21:00 horas Gallos Blancos de Querétaro-Tigres : Estadio: La Corregidora (Querétaro) / Fecha: Sábado 1 de agosto/ Hora: 17:00 horas

: Estadio: La Corregidora (Querétaro) / Fecha: Sábado 1 de agosto/ Hora: 17:00 horas León-Pachuca : Estadio: Nou Camp (Guanajuato) / Fecha: Sábado 1 de agosto/ Hora: 19:00 horas

: Estadio: Nou Camp (Guanajuato) / Fecha: Sábado 1 de agosto/ Hora: 19:00 horas Atlas-Monterrey : Estadio: Jalisco (Jalisco) / Fecha: Sábado 1 de agosto/ Hora: 19:00 horas

: Estadio: Jalisco (Jalisco) / Fecha: Sábado 1 de agosto/ Hora: 19:00 horas Cruz Azul-Atlante : Estadio: Ciudad de los Deportes (Ciudad de México) / Fecha: Sábado 1 de agosto/ Hora: 21:00 horas

: Estadio: Ciudad de los Deportes (Ciudad de México) / Fecha: Sábado 1 de agosto/ Hora: 21:00 horas América-Santos Laguna : Estadio: Banorte también conocido como Estadio Azteca (Ciudad de México) / Fecha: Domingo 2 de agosto/ Hora: 17:00 horas

: Estadio: Banorte también conocido como Estadio Azteca (Ciudad de México) / Fecha: Domingo 2 de agosto/ Hora: 17:00 horas Toluca-Necaxa: Estadio: Nemesio Diez (Estado de México) / Fecha: Domingo 2 de agosto/ Hora: 19:00 horas

Tras finalizar la Jornada 3 de la Liga MX el 2 de agosto, se dará un breve receso para que los equipos participen en la Leagues Cup, que se llevará a cabo del 4 de agosto al 6 de septiembre. Si bien el torneo Apertura 2026 tendrá de nuevo actividad el 15 de agosto, iniciando así la Jornada 4.

La Leagues Cup reúne a todos los clubes de la Liga MX y a 18 equipos clasificados de la Major League Soccer (MLS). Este evento, por primera vez en su historia, tendrá partidos que se jugarán en México.