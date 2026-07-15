Agricultura reconoce caso de gusano barrenador en Chihuahua y mantiene vigilancia sanitaria

Ante el reporte de un caso de gusano barrenador del ganado en el estado de Chihuahua, el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño, explicó que la plaga mantiene una tendencia hacia el norte del país por lo que mantienen acciones de control y vigilancia sanitaria.

“Ayer (martes) se registró un caso en Chihuahua. Lo platicamos con el dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y para nosotros pues es un reto, sí quiero decirlo con toda claridad, requerimos la participación de muchos… para justamente ganar esta batalla de nueva cuenta, una batalla que habíamos ganado en el pasado”, dijo.

Tras su participación en el Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, organizado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y en representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, el funcionario destacó que el gobierno federal mantiene instalados controles y trampas en las entidades del país para su detección y atención.

“Es una tendencia hacia el norte invariable. Para los países de Centroamérica, para nosotros y para Estados Unidos es un reto poder rehacer todas las políticas que habían”, expresó.

Sobre Chihuahua, comentó que es uno de los estados donde se ha registrado presencia de la plaga, aunque dijo que los reportes corresponden a casos específicos, así como en otras entidades.

“En caso de Chihuahua, un caso; en el caso de Sinaloa, un caso; en el caso de Durango, algunos casos”, comentó.

El funcionario explicó que el reto principal es evitar la propagación a través de la movilización del ganado, por lo que llamó a mantener los operativos de revisión.

“No es suficiente. Necesariamente debe haber un operativo rancho por rancho, sector por sector, ganado por ganado”, afirmó.

Cota Montaño puntualizó que la plaga puede desarrollarse no solo por el vuelo de la mosca, sino también por el traslado de animales que no cumplen con las medidas sanitarias, por lo que la participación de productores es fundamental para su control.

El subsecretario agregó que el sector ganadero participa activamente en la atención de los casos y que la vigilancia se mantiene para evitar que el gusano barrenador continúe avanzando hacia otras regiones del país.

Faltan municiones para erradicar la plaga

Acerca del reciente caso registrado en Chihuahua, el presidente del CNA, Jorge Esteve, comentó que México enfrenta un reto mayor porque no cuenta todavía con suficientes “municiones” para combatir la plaga.

Comparó la situación con una guerra, donde las moscas estériles representan las herramientas para enfrentar el problema.

“Nuestras balas y nuestras bombas son las mosquitas estériles. No tenemos suficientes, estadísticamente hablando, para estar viendo el avance”, consideró.

Mencionó que la nueva planta de producción de moscas estériles representa un paso en la dirección correcta, pero que será necesario aumentar la capacidad para hacer frente al tamaño del territorio donde se está presentando la plaga.

La nueva Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado en Metapa de Domínguez, Chiapas, una instalación entre México y Estados Unidos que producirá semanalmente 100 millones de insectos para controlar dicha plaga.

“Era un territorio de 80 kilómetros, ahora ya tienes México y ahora ya estás en Canadá, que son 3,000 y 4,000”, comentó.

El presidente del CNA indicó que en el corto plazo México tendrá que aprender a convivir con el problema mientras se incrementa la producción de moscas estériles y se fortalecen las medidas de control.

Sobre la nueva planta de producción, reconoció el trabajo realizado por Senasica para ponerla en marcha en un periodo de 12 meses, en coordinación con Panamá y Estados Unidos.

“El mérito de lo que hizo Senasica de en 12 meses echar una planta a andar es un real mérito”, afirmó.

Explicó que la planta estadounidense que está proyectada será más grande, pero tardará alrededor de tres años en estar lista, mientras que México ya inició su proceso de producción.

Jorge Esteve destacó que el trabajo realizado por Senasica permitió frenar el avance de la plaga durante un periodo importante con los recursos disponibles.

El caso del gusano barrenador, abundó, debe servir como aprendizaje para anticipar futuras amenazas sanitarias, debido a factores como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la deforestación y la aparición de nuevas enfermedades.

“Nos tardamos muchísimos años en erradicar el gusano barrenador, pero como en un descuido del 2023 que se detectó y se rompió la barrera del Darién y tuvimos un alza muy grande en el gusano barrenador y que todavía no sabemos cuánto va a durar”, enfatizó.

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