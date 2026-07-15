Comercios del centro histórico de Puebla prevén generar 30% más de empleos en segundo semestre

Puebla, Pue. En el Centro Histórico de Puebla, aunque las ventas disminuyeron 20% en promedio durante el primer semestre con respecto al mismo periodo del 2025, solo hubo recortes del 10% en empleos, cantidad que se espera recuperar en el segundo semestre y generar otro 20%.

José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, mencionó que el arranque del presente año fue inestable, ya que hubo un alza en precios de productos y el consumo general se estabilizó hasta abril, con motivo de las primeras vacaciones por Semana Santa.

Indicó que el segundo semestre significará un “respiro” para los más de 10,000 establecimientos de la zona, debido a que comenzaron a reinvertir para comprar mercancías.

Especificó que los prestadores de servicios turísticos, como son restauranteros y hoteleros, son los que mejorarán sus ingresos por las vacaciones de verano y en los sectores papelero, uniformes y calzado se verán beneficiados por el regreso a clases, para mediados de agosto.

Indicó que los comercios del centro requerirán más personal para ventas y almacén, por lo que a finales del presente mes habría más vacantes.

Mantener ritmo de ventas

Ayala Vázquez, con 1,300 representados que generan 4,500 empleos, confió en que se mantenga el ritmo de ventas, pero a su vez haya mayor seguridad en la zona, pues también se tienen pérdidas por “robos hormigas”.

Indicó que tienen más afluencia de jueves a sábado en el caso de comercios; mientras que la actividad mayor de restaurantes y hoteles, por la temporada vacacional, es a lo largo de la semana.

Asimismo, dijo que el sector está proponiendo a los socios que ofrezcan promociones y descuentos, ya que también debe darse como agradecimiento al incremento de las ventas, sobre todo en estas semanas de vacaciones.

Descartó que haya incrementos en los precios ante la afluencia de clientes en la zona centro, ya que así lo acordaron desde hace un mes.

No obstante, insistió que hacen falta más operativos en la zona centro, ya que las organizaciones de vendedores ambulantes insisten en querer hacer su actividad en la zona.

Mencionó que los negocios establecidos están en contra de acuerdo alguno del ayuntamiento con representantes de los vendedores informales, porque se genera una competencia desleal.

Dijo que las autoridades municipales necesitan privilegiar a los comercios del centro, incluso ofrecer incentivos para que generen más empleos.

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