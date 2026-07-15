Coparmex Cancún alerta sobre incremento de corrupción pese a descenso de homicidios en Quintana Roo

Cancún, QRoo.- Aunque los homicidios en Quintana Roo han registrado una disminución significativa en los últimos meses, otros delitos, especialmente la corrupción, han mostrado un incremento que genera preocupación entre el sector empresarial del estado.

Así lo advirtió María Jovita Portillo Navarro, presidenta de Coparmex Cancún, quien señaló que la baja en los homicidios no debe interpretarse como una mejora general en las condiciones de seguridad y legalidad.

De acuerdo con la dirigente empresarial, la tasa mensual de homicidios pasó de 2 a 0.3 casos; sin embargo, esta reducción contrasta con el aumento de otros delitos que afectan directamente la operación de las empresas.

Entre ellos, destacó la corrupción como uno de los principales problemas que enfrentan actualmente los negocios en la entidad. Según datos de Coparmex Cancún, alrededor del 30% de las empresas afiliadas reportan haber sido afectadas por actos de corrupción.

Esta situación genera costos adicionales, incertidumbre jurídica y afecta la competitividad de las organizaciones, especialmente en un estado cuya economía depende en gran medida del turismo y la inversión extranjera.

Portillo Navarro explicó que, si bien las autoridades han destacado la reducción de homicidios, el sector empresarial observa con preocupación el incremento de prácticas corruptas.

“Es lo que estaba escuchando precisamente del secretariado en cuestiones de que disminuyó el delito, pero de homicidios solamente”, señaló.A nivel nacional, más de 9 millones de personas fueron víctimas de corrupción durante el último año, según cifras citadas por la líder empresarial.

Además, se estima que cerca del 99% de los actos de corrupción que enfrentan las empresas no son denunciados, lo que refleja una falta de confianza en las instituciones y temor a posibles represalias.

Ante este panorama, Coparmex Cancún ha reforzado sus programas de capacitación dirigidos a sus agremiados, con el objetivo de fortalecer una cultura de cumplimiento normativo y prevenir prácticas irregulares.

“Cuando hay corrupción se necesitan dos partes y eso es lo que trabajamos al interior del sector empresarial”, afirmó Portillo Navarro.