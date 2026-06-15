España empata 0 - 0 con Cabo Verde en la apertura del Grupo H

Cabo Verde se anunció en el escenario de la Copa del Mundo con un sorprendente empate 0-0 contra España el lunes, frustrando a los campeones europeos que dominaron la posesión e intentaron 27 veces meter un gol, pero no pudieron superar al portero Vozinha, de 40 años.

El equipo africano levantó una barricada de jugadores delante de Vozinha y desafió a España, que dominó casi todo en el encuentro del Grupo H excepto el marcador, a encontrar la manera de solucionar el puzzle.

España tuvo casi un 75% de posesión del balón, pero el primer partido de Cabo Verde en un Mundial se convirtió en un ejercicio heroico de resistencia, disciplina y, ocasionalmente, de supervivencia.

Al sonar el pitazo final, Vozinha fue nombrado mejor jugador del partido y abandonó el terreno de juego llorando de emoción tras una actuación que le convirtió en el rostro de la noche histórica de Cabo Verde.

Para España, la cita tuvo ecos incómodos de su eliminación en octavos de final del Mundial 2022 ante Marruecos: pases interminables, un muro defensivo en el otro extremo y una creciente sensación de que toda la posesión del mundo significa poco si el área penal está cerrada y no se pueden encontrar las llaves.

"No ha podido ser, pero hay poco que reprochar", dijo a la transmisión oficial Rodri. "Sabíamos que era un partido de paciencia, hemos generado pero no hemos podido convertir".

"Tenemos que intentar mejorar de cara al gol, en el acierto", agregó.

Cabo Verde defendió cerca de su arco desde el principio en un bloque bajo de cinco hombres, a menudo llenando su propia área con casi todo el equipo. España movió el balón de un lado a otro, buscando oportunidades, pero los debutantes africanos se mostraron organizados, testarudos y con una calma impresionante bajo la presión del debut.

La decisión de Luis de la Fuente de dar descanso a Lamine Yamal y Nico Williams de la alineación titular contra oponentes teóricamente más fáciles eliminó gran parte del empuje habitual de España. Ferran Torres y Gavi, utilizados por las bandas, lucharon por proporcionar el ritmo y la amenaza uno contra uno que ha hecho que España sea tan peligrosa en los últimos años.

Marc Cucurella, anunciado recientemente como un fichaje importante para el Real Madrid procedente del Chelsea, envió un disparo temprano de larga distancia justo por sobre el travesaño, antes de que Mikel Oyarzabal no lograra controlar un pase prometedor dentro del área.

Entonces Vozinha tomó protagonismo.

El portero de Cabo Verde realizó una magnífica parada a Pedri en el minuto 36 antes de que España casi se adelantara tres minutos más tarde, cuando el disparo de Ferran hizo sonar el travesaño. En el rebote, Vozinha desvió con una mano el cabezazo de Oyarzabal.

Luego, Ferran desperdició una buena oportunidad en el minuto 45, disparando débilmente, antes de que Vozinha volviera a salvar a su equipo con una ajustada tapada tras un cabezazo de Aymeric Laporte poco antes del descanso.

España retomó el control tras el descanso, pero la finalización de las jugadas siguió siendo el punto débil. Oyarzabal falló un cabezazo a corta distancia tras una carrera de Pedri por la izquierda, mientras que Fabián Ruiz disparó con potencia dos veces desde el borde del área.

De la Fuente esperó hasta el minuto 70 para introducir a Lamine y Mikel Merino, en sustitución de Gavi y Fabián, y el adolescente cambió inmediatamente de ánimo. Su aceleración por la derecha obligó a Cabo Verde a rodearlo de marcadores y finalmente estiró la defensa.

"Es un partido donde generas mucho pero quizás falta frescura", dijo el DT de España. "Ellos son un equipo muy organizado, metidos en un bloque bajo con los 10 muy cerca del área (...) quizás haya faltado más circulación para vencer esa resistencia".

En el minuto 88, Lamine realizó una buena asistencia a Oyarzabal, pero el disparo del delantero fue bloqueado en el último momento.

Cabo Verde incluso generó un tiro de esquina hacia el final, su único intento de gol se produjo en el tiempo añadido, pero para entonces ya había dejado claro su punto, ya que aguantó una igualdad histórica en su primer partido de la Copa del Mundo, e incluso crearon sus propias oportunidades hacia el final cuando amenazaron con causar una sorpresa aún mayor.

Los otros dos equipos del Grupo H, Arabia Saudita y Uruguaya, se enfrentarán en Miami más tarde el lunes.