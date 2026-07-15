Volkswagen ID.Cross: así es el equivalente al Taigun eléctrico que nos gustaría ver en México

El Volkswagen ID.Cross es el nuevo SUV eléctrico subcompacto que marca el giro estratégico de la marca alemana. Volkswagen ya cerró la etapa en la que priorizaba lanzar eléctricos grandes y medianos; ahora apuesta por modelos compactos y subcompactos con precios más accesibles para llegar a la mayor cantidad de clientes posible. De esa estrategia nació el Volkswagen ID.Polo y ahora llega su hermano en formato SUV: el Volkswagen ID.Cross, un eléctrico que en México encajaría perfecto como un "Taigun eléctrico".

Tal como lo vimos antes, esta camioneta deriva directamente del ID.Cross Concept presentado hace unos meses y, a grandes rasgos, comparte buena parte de su estructura y elementos de tren motriz con el ID.Polo. Es algo similar a lo que sucede entre el Volkswagen Polo y el T-Cross de combustión.

Diseño del Volkswagen ID.Cross: juvenil y futurista

La imagen del ID.Cross mezcla detalles juveniles con otros de corte futurista. Mantiene trazos suaves y limpios que permiten un estampado menos elaborado y, por ende, más accesible y rápido de producir.

Volkswagen ID.Cross

Eso sí, suma varios elementos contrastados para acentuar su diseño y podrá ofrecerse en colores llamativos, más acordes a lo que buscan los clientes jóvenes en este segmento. En cuanto a medidas, es un producto realmente pequeño: mide apenas 4.15 metros de largo, con una distancia entre ejes de 2.60 metros. Con esas dimensiones, el Volkswagen ID.Cross está pensado para pelear contra rivales como el Kia EV2.

Volkswagen ID.Cross

Aunque no es grande en dimensiones, su plataforma de auto eléctrico ayuda a aprovechar el espacio interior de forma sobresaliente: Volkswagen menciona una cajuela de hasta 475 litros de capacidad, algo cercano a lo que ofrece una Volkswagen Taos. A esto se suma una cajuela frontal (frunk) de 25 litros.

Interior con botones reales y mucho equipo

Volkswagen ID.Cross

Por dentro, el ID.Cross continúa la corrección de rumbo de Volkswagen: el regreso de los botones tradicionales. Al intentar ahorrar costos concentrando muchos comandos en pantallas y pads táctiles, la marca desató una ola de críticas de clientes que encontraron esa operación menos intuitiva. Por eso, tanto el ID.Polo como el ID.Cross llevan más botones físicos.

Para elevar la percepción de calidad, Volkswagen usa superficies tapizadas con telas que contrastan mejor entre materiales. Según el mercado, habrá al menos un par de opciones distintas de color.

Volkswagen ID.Cross

En equipamiento destaca una pantalla central de 12.9" con una interfaz mejor lograda que antes, que promete un uso más fluido y sencillo.

Otros elementos de equipo destacables del Volkswagen ID.Cross son: aire acondicionado automático, asientos de ajuste eléctrico de 12 vías con masaje, techo panorámico, sistema de audio Harman/Kardon de 10 bocinas y cargador inalámbrico para el celular, entre muchas otras cosas.

Volkswagen ID.Cross

En seguridad, Volkswagen ofrecerá una suite completa de asistencias avanzadas a la conducción, por lo que se podrá tener un ID.Cross tan bien equipado como una Tiguan.

Motor, batería y autonomía del ID.Cross

Volkswagen ID.Cross

Mecánicamente, el ID.Cross usa la plataforma MEB+ del Grupo Volkswagen, la misma que da vida al VW ID.Polo, al Cupra Raval y al Skoda Epiq. Al igual que el Polo, solo llevará un motor eléctrico en el eje delantero, capaz de producir 116 hp y alimentado por una batería de 37 kWh con autonomía de 316 km en los modelos más accesibles.

En la gama intermedia y alta se mantiene un único motor eléctrico al frente, pero con 133 hp o 208 hp según la versión. En ambos casos monta una batería más grande de 52 kWh y, en el modelo con mejor rango, alcanza los 436 km por carga.

Con carga rápida, este SUV eléctrico pasa del 10% al 80% de batería en apenas 24 minutos.

Precio del Volkswagen ID.Cross

Volkswagen ID.Cross

En Europa, el Volkswagen ID.Cross arrancará con precios desde 28,000 euros, el equivalente a unos 558,000 pesos mexicanos en una conversión simple. Si llega a México, sería una de las puertas de entrada más interesantes a la movilidad eléctrica dentro del segmento SUV subcompacto. Sin embargo, parece que todo su desarrollo se hizo pensado en el mercado europeo, por lo que dudamos que haya planes de traerlo a nuestro territorio.