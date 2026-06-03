Temporada de lluvias 2026: La razón por la que no debes encender tu carro después de una inundación

La temporada de lluvias 2026 empezó en México y, con ella, un aumento en el número de incidentes viales, desde choques lamineros y colisiones de mayor magnitud hasta autos afectados por inundaciones, los cuales, muchas veces, terminan en pérdida total, ¿cómo aplica el seguro?

Para enfrentar este tipo de sucesos la prevención es clave. Contar con un seguro que garantice nuestro patrimonio puede ser la diferencia entre perderlo todo o sólo pasar un momento desafortunado.

El cambio climático ya no es una amenaza, ya no es un riesgo lejano, ya es un golpe directo al patrimonio de los mexicanos”, dice Carlos Tohme, presidente del Comité de Daños de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC).

El inicio de la época lluvias y huracanes “marca la destrucción de miles de hogares y vehículos que va a suceder en esta temporada y que va a pegar en el bolsillo de los mexicanos”. Por ello, es necesario contar con un seguro que nos proteja de estos fenómenos naturales.

Desafortunadamente, acota, apenas 27% de los vehículos que circulan por las calles del país cuenta con una póliza, lo cual genera un gran riesgo para el resto del padrón vehicular.

¿Qué tipo de seguro de auto se necesita y cuánto cuesta?

De acuerdo con el experto, es necesario contratar una póliza de cobertura amplia o total, la cual prácticamente protege todos los incidentes relacionados con un auto, bajo ciertas cláusulas y criterios.

El precio de este tipo de seguros ronda entre 2.5% y 4.0% del valor del bien; es decir, si tu carro cuesta 200,000 pesos, el costo de la póliza rondaría entre 5,000 y 8,000 pesos al año.

“Tenemos la percepción de que los seguros son caros, pero la realidad es que su precio va en función del valor de tu bien. Si éste tiene un costo promedio, encontrarás un precio muy accesible”.

De acuerdo con BBVA, el precio de una póliza de auto varía en función tres elementos: modelo del vehículo, uso que les des y perfil de conductor. En este último punto se considera edad, historial de manejo, estado civil y dirección del propietario. "Las zonas con tasas de criminalidad importantes, propensión a desastres naturales o alto nivel de tránsito vehicular implican más riesgos para el auto y un mayor costo del seguro".

¿Cómo actuar si mi auto se inunda con las lluvias?

Lo primero que debes hacer es ponerte a salvo, guardar tu integridad, ante una potencial situación de riesgo.

Si vas conduciendo, la lluvia es intensa y empieza a subir el nivel de agua, es mejor detenerte, apagar el auto y no seguir avanzando hacia mayores profundidades para que no incurras en lo que las aseguradoras llaman “agravación de riesgo”.

“¿En qué consiste esto? Si tú estás a salvo y voluntariamente conduces hacia un lugar de mayor riesgo, se considera que tú mismo te metiste en un problema” y las aseguradoras difícilmente pagarán los daños, dice Tohme.

En caso de que ya no te puedas mover de ahí, cierra el vehículo y desplázate a un lugar seguro. Una vez que baje la inundación, tienes que dejar que el vehículo seque (especialmente la máquina) antes de encenderlo. Si lo haces antes, el motor absorberá agua y es altamente probable que sucede algo que nadie quiere escuchar: motor desvielado.

En el mercado asegurador, dice el experto, algunas aseguradoras te cubren el desvielamiento del motor, por cualquier causa, inclusive negligencia, pero hay compañías que cubren este suceso sólo en determinadas circunstancias.

Por eso es importante contratar una cobertura amplia y preguntar a la aseguradora todas las dudas que se tengan al respecto, para tener claro qué sí y qué no cubre tu contrato. En casos de inundación, llama a la empresa que te da el servicio y ésta se encargará de hacer todo el proceso para determinar si tu seguro pagará las afectaciones causadas.

Este medio buscó a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), a cargo de Pedro Pacheco, para obtener más información sobre este tema, pero no obtuvo respuesta.

El costo de no tener un seguro de auto

Alejandro Sobera, presidente del Comité de Autos de la Amasfac, dice que carecer de un seguro que proteja tus bienes, tu persona y tu tranquilidad en un incidente vial puede ser muy oneroso: el costo puede ir más allá del valor del vehículo, que, por sí solo, implicó muchas horas de trabajo y esfuerzo.

“(En un accidente delicado y sin un seguro que te proteja) puedes llegar a perder tu patrimonio por completo, puedes llegar a perder tu casa o, más grave aún, tu libertad”, lamenta el especialista.

En un seminario que realizó la AMIS recientemente, destacó que entre 90% y 95% de las personas que tienen un seguro desconoce su contrato. El problema, agregó, es que, cuando viene un incidente, se enojan porque creen que su póliza −por ser amplia− protege absolutamente todo y no, “no hay seguro contra todo, hay seguros que tienen condiciones y cláusulas”.

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