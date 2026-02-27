¿Cuáles son los modelos de autos más robados en México? Esto dice la AMIS

En México, durante los últimos 12 meses se hurtaron en promedio 147 vehículos asegurados al día, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). El robo de autos asegurados registró una disminución de 15% respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre febrero de 2025 y enero de 2026, se reportaron 20,200 unidades aseguradas robadas con violencia y 24,400 vehículos hurtados mientras estaban estacionados. Las cifras destacan la importancia de mantener la precaución al elegir un modelo y contratar un seguro de auto.

Modelos de autos asegurados más robados en 2025

Según el Reporte de robo y siniestralidad en autos, realizado por la AMIS, cinco submarcas lideran la lista de autos asegurados más robados mientras estaban estacionados:

Nissan Versa (2,163 casos) Kenworth Kenworth (1,946) Nissan NP300 (1,470) Bajaj 111–250 (1,411) Nissan March (1,163)

En tanto, los modelos más robados con violencia, principalmente vehículos pesados, fueron:

Kenworth Kenworth (1,113) Toyota Hilux Pickup (555) Freightliner Freightliner (521) Semirremolques Caja Seca (466) International-International (476)

Factores que afectan el costo del seguro de auto

El comparador Rastreator señala que la zona de contratación del seguro es clave, ya que empresas del sector consideran el código postal del asegurado. En áreas con mayores índices de vandalismo, el riesgo sube y, en consecuencia, también la prima anual. Además, la alta afluencia vehicular en grandes ciudades como la Ciudad de México incrementa la probabilidad de accidentes, mientras que los seguros suelen ser más económicos en ciudades pequeñas o zonas rurales.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte que el historial de robo de un automóvil puede incrementar la prima anual del seguro hasta en 30% si el modelo está entre los más hurtados del país.

¿Tienes comentarios? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx