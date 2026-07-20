Guanajuato cerrará el año con 70% de meta sexenal en captación de IED

Al corte de julio, Guanajuato registra una captación de Inversión Extranjera Directa (IED) de 718 millones de dólares, distribuida en 15 proyectos que generarán 4,386 empleos en los sectores automotriz y autopartes, agroindustrial, agropecuario, servicios, metalmecánica, electrodomésticos y nuevas tecnologías, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía estatal.

“La meta sexenal del estado son 8,000 millones de dólares; tenemos un avance de 52.8%”, que representa 4,132 millones de dólares distribuidos “en 61 proyectos que han generado más de 15,000 empleos”, dijo Cristina Villaseñor, titular de la dependencia en el marco de la presentación del Salón de la Piel y del Calzado (Sapica) edición Futura 100+. Para finales del 2026 Guanajuato alcanzará 70% de la meta sexenal, lo que equivaldría a casi 6,000 millones de dólares acumulados, desde septiembre del 2024 cuando inició la actual administración.

El estado evolucionó desde un sector tradicional de agroindustria, cerámica, cuero y calzado, hacia una economía más diversificada “que es segundo lugar a nivel nacional en producción manufacturera, se posiciona como la quinta economía más fuerte del país y cuenta con 1.1 millones de personas aseguradas en el IMSS”.

Guanajuato cuenta con 12 sectores preponderantes: automotriz, que aporta 20% del PIB estatal; agroindustrial, con 18%; clúster moda, con 7.5%; químico, con 5%; así como logística, aeroespacial, cerámica, construcción, minería, tecnologías de la información, vivienda y dispositivos médicos.

Sin embargo, el estado salió de los primeros cinco lugares en atracción de IED, ante esto, Villaseñor dijo que “la comparación debe hacerse en relación con la población económicamente activa” de los principales estados receptores, que son más grandes que Guanajuato; la entidad ofrece certeza jurídica, estado de Derecho, infraestructura y talento disponible.

Impulso al sector calzado

En los primeros cinco meses del 2026 las exportaciones de calzado de Guanajuato superaron los 300 millones de dólares, dando un alza 16.3% anual.

El sector calzado en Guanajuato representa 6,225 unidades económicas y genera 108,454 empleos; atravesó por un periodo de contracción debido a la competencia desleal de productos provenientes de Asia, ante lo cual se iniciaron medidas antidumping y cuotas arancelarias para calzado proveniente de estos países.

“Los últimos datos muestran que el sector va prácticamente estable este año, sin que haya habido un aumento ni un decremento en términos de pérdidas de PIB, empleos o producción”, dijo Juan Carlos Pacheco, presidente de la Canaical y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg).

Aunque las importaciones de calzado se redujeron en 23% anual en los primeros cinco meses del año, “la producción local no ha crecido en la misma proporción; no es que los mexicanos hayan dejado de usar zapatos, sino que alguien está surtiendo esos zapatos y no es la industria nacional”.

“Después de todo lo que se ha hecho, los resultados no se ven” en términos de reapertura de empresas y recuperación de empleos.

Sapica Futura 100+, que se realizará del 11 al 13 de agosto en el Polifórum León, contará con 380 empresas expositoras y 2,000 marcas participantes