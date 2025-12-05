Guía para comprar tu auto sin pagar intereses y sin endeudarte, sólo con ahorro

¿Te imaginas adquirir tu próximo auto sin endeudarte y sin pagar un solo peso de intereses al banco? La clave está en la planeación y en trazar un buen presupuesto que te ayude a integrar el fondo de ahorro que necesitas para lograr el objetivo.

“Lo primero que debes tener claro es que un carro no es una inversión, porque es un bien que se deprecia (desde que sale de una agencia), pero sí puede ser un gasto necesario, porque facilita la movilidad y da comodidad. Si lo usas para trabajar o vivir mejor no está mal gastar en él, siempre y cuando lo hagas con estrategia”, comenta Natali Lagarda, asesora en ahorro y retiro.

Para integrar la hoja de ruta es necesario considerar varios factores: si tienes carro y lo piensas vender para ocupar esos recursos, si hay algún ahorro disponible, cuál tipo de vehículo piensas adquirir —nuevo o seminuevo, grande o pequeño— y si lo necesitas ya o puedes esperar para comprarlo.

El siguiente paso es armar un presupuesto realista, ya que de él y del precio de la unidad dependerá cuánto tiempo tardarás en tenerlo en tu cochera. “La idea es no destinar más de 20% de tus ingresos mensuales para adquirirlo”, dice la especialista.

Por ejemplo, si el valor del automóvil es de 300,000 pesos (sin considerar seguro, placas y otros gastos) y puedes ahorrar 5,000 pesos mensuales, necesitarás cinco años para comprarlo.

Sin embargo, el tiempo puede ser menor si añades al cochinito parte de los ingresos extra que recibas, como aguinaldo, fondo de ahorro y bonos laborales, así como recursos de un segundo empleo o de la venta de productos y servicios.

Para complementar tu estrategia y acelerar el proceso puedes abrir una cuenta de ahorro e inversión en instrumentos como Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) o en Sociedades Financieras Populares (Sofipo) como Nu, Stori y Kubo Financiero, para que tu dinero no sólo no pierda su valor con el tiempo, sino que recibas algo de rendimiento, recomienda Lagarda.

Supongamos que, a lo largo de los primeros tres años, con los ingresos extra que obtengas, el rendimiento que te dé tu plan de ahorro e inversión y la venta de tu primer auto, obtienes 100,000 pesos y que el precio del auto subió a 310,000 pesos por la inflación. Esto implica que ya no necesitarás cinco años, sino 3.5 años para adquirirlo.

¿Y si no puedo esperar?

Si te urge tener el auto y no tienes para pagarlo de contado, hay dos posibles escenarios: el primero y menos recomendable es adquirirlo con la ayuda de un crédito y dando un enganche mínimo de 10% o 20%; el segundo es ahorrar lo más posible (con algunos de los consejos anteriores) para que este enganche sea mayor —de 50%, por ejemplo— y pagues menos intereses.

Por ejemplo, de acuerdo con el simulador de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para adquirir un auto nuevo con valor de 300,000 pesos, enganche de 20%, plazo de 48 meses y liquidando el seguro de contado, debes pagar más de 100,000 pesos de intereses.

¿Por qué? En este ejemplo, el monto a financiar es de 240,000 pesos en BBVA, más el seguro de vida por 6,358 pesos y la comisión de apertura por 8,352 pesos. El monto de las 48 mensualidades es de 367,494 pesos que, sumado al desembolso inicial de 68,352 pesos (enganche más comisión de apertura), da un total de 435,846 pesos, de los cuales unos 123,300 pesos son intereses.

Bajo esas mismas características, pero dando la mitad de enganche y financiando únicamente 150,000 pesos, el total de las 48 mensualidades es de 231,258 pesos que, sumado al desembolso inicial de 155,220 pesos, da un total de 386,478 pesos, de los cual cerca de 77,000 pesos son intereses.

Ten en cuenta que, en este caso, la comisión de apertura baja un poco, a 5,220 pesos, además de que es posible que accedas a una menor tasa de interés por dar un mayor enganche.

Mafh Domínguez, especialista en educación financiera, señala que, cuando planeas adquirir un auto a través de financiamiento, hay una regla para hacerlo de forma estratégica: dar (al menos) 30% de enganche, a un plazo de cuatro años y gastando no más de 20% de tus ingresos mensuales.

En conclusión, de contado tardarás más en tener el auto, pero evitarás pagar intereses, comisiones de apertura y seguro de vida. Además, es posible que te den un descuento del precio final o que te den alguna promoción, como seguro gratis por uno o dos años.

Al sacarlo a crédito, puedes tener el carro a la brevedad, pero pagarás intereses, así como la comisión de apertura y el seguro de vida. Además, a la par de las mensualidades, debes gastar en la gasolina de tu nuevo carro, servicios de mantenimiento y gastos hormiga como los viene-viene, estacionamientos y las posibles multas.

Puedes escribir tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx