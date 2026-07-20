El BCE ve desaceleración del crecimiento salarial

Las empresas de la zona euro prevén que los precios de venta aumenten de forma más moderada y esperan una desaceleración del crecimiento salarial, según reveló ayer 20 de julio, una encuesta del Banco Central Europeo (BCE), lo que se suma a los indicios de que el reciente repunte de la inflación impulsado por los precios de la energía aún no ha generado efectos de segunda ronda en los precios.

La inflación se sitúa en torno a 3.0% debido a los elevados costos energéticos, muy por encima del objetivo de 2.0% del BCE, y a los responsables políticos les preocupa que este nivel de incrementos de precios comience a elevar las expectativas de inflación y genere demandas salariales excesivas, lo que desencadenaría una espiral de precios difícil de frenar.

“En promedio, las empresas esperaban que los precios de venta, los costos de los insumos no salariales y las expectativas salariales aumentaran de forma más moderada durante los próximos 12 meses”, señaló el BCE en su Encuesta sobre el acceso al financiamiento de las empresas.

Las más de 5,000 empresas que participaron en la encuesta esperan ahora que los precios de venta aumenten 3.2% durante el próximo año, frente a 3.5% previsto tres meses antes, mientras que se prevé que los costos de los insumos no laborales, incluida la energía, aumenten 5.2% respecto a 5.8 por ciento.

Por su parte, las expectativas de crecimiento salarial se moderaron hasta 2.5%, desde 2.8% del trimestre anterior, según indicó el BCE en su encuesta, que constituirá un dato clave para los responsables políticos en su reunión del jueves dedicada a la fijación de tasas de interés.

Las expectativas para el próximo año y los próximos tres se mantuvieron estables en 3.0%, mientras que la expectativa a cinco años subió a 3.1% desde 3.0% registrado tres meses antes. Se espera que el BCE mantenga las tasas sin cambios esta semana.