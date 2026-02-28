¿Qué pasa si choco y me muevo de lugar, el seguro paga?

Para los automovilistas de grandes ciudades, el tráfico y las horas pico suelen traducirse en accidentes de tránsito, especialmente los llamados choques por alcance —aquellos en los que un vehículo impacta a otro por detrás en el mismo carril. Es común que quienes participan no se muevan del sitio por temor a perder la cobertura del seguro, pero ¿qué sucede realmente si se mueven?

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) aclara que es incorrecto pensar que mover el vehículo tras un accidente invalida la póliza o dificulta deslindar responsabilidades. En los choques por alcance, la responsabilidad recae en quien choca por detrás, ya que debe mantener una distancia de seguridad adecuada.

Norma Alicia Rosas Rodríguez, directora general de la AMIS, ha explicado que en ciudades como la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito obliga a mover el vehículo en caso de alcance. En Guadalajara, aproximadamente 60% de los accidentes viales son de este tipo, conocidos como "lamineros".

¿Qué hacer si tienes un choque por alcance y debes moverte?

De acuerdo con la AMIS, debes actuar así:

Verificar la situación. Asegúrate de que no haya heridos y que se trate de un simple alcance.

Tomar evidencias visuales. Antes de mover los autos, es recomendable tomar fotografías de los vehículos y su posición, abarcando una perspectiva general.

Mover el vehículo a un sitio seguro. Desplázate a un lugar cercano donde no se obstruya la vía, para evitar más accidentes, disminuir el tráfico y permitir el acceso a servicios de emergencia.

Contactar a la aseguradora. Llama a tu compañía de seguros desde el sitio seguro y sigue sus indicaciones para el ajuste correspondiente.

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

Siniestralidad vial y cifras recientes

Durante 2024, fueron atendidas 3.6 millones de personas por daños o lesiones derivados de accidentes viales, lo que implica un aumento del 53% respecto de 2020, según datos de la AMIS. Este aumento está relacionado con el fin de la pandemia y el repunte de la movilidad vehicular.

Los siniestros viales afectan principalmente a terceros (responsabilidad civil) y al propio asegurado (daños al vehículo). La AMIS advierte que peatones y ciclistas suelen ser los más vulnerables. Por ese motivo, estados como Morelos han implementado verificaciones digitales del seguro de protección a víctimas como parte de los trámites vehiculares.

