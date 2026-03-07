Seguros para mujeres: qué considerar antes de contratar, según Profeco

Un estudio reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revela que solo dos de cada 10 mujeres en México contrataron algún seguro a pesar de enfrentar riesgos específicos de salud y eventos imprevistos que pueden afectar su economía familiar.

De acuerdo con la Revista del Consumidor de Profeco, tener un seguro adecuado, especialmente de gastos médicos mayores o de vida, protege frente a enfermedades, accidentes o complicaciones durante el embarazo. Ante esto, anticiparse a emergencias es un acto de responsabilidad.

Las mujeres tienen una mayor necesidad de utilizar los servicios de salud a lo largo de la vida, especialmente por temas de salud reproductiva y enfermedades de alta incidencia femenina, como cáncer de mama, cuello uterino y ovario. Contar con un respaldo financiero permite recibir atención médica oportuna y mantener la estabilidad económica.

Tipos de seguros y sus beneficios

Los seguros para mujeres se dividen principalmente en seguros de vida y seguros de gastos médicos mayores; los seguros de vida pueden ser temporales, vitalicios o mixtos con componente de ahorro, y garantizan que los beneficiarios reciban una suma asegurada en caso de fallecimiento o invalidez.

Los seguros de gastos médicos mayores cubren hospitalización, cirugías, tratamientos y estudios médicos, mientras que los seguros médicos básicos ofrecen indemnizaciones diarias por hospitalización y protección frente a enfermedades de alta frecuencia.

Además, muchas pólizas incluyen coberturas especiales como protección ante maternidad, complicaciones durante el parto y atención del recién nacido, así como servicios adicionales que pueden ser el servicio médico a domicilio, ambulancia y asistencia psicológica o tanatológica. Esta diversidad permite a las mujeres elegir la cobertura más adecuada para cada etapa de su vida.

Consideraciones

Antes de contratar alguno, la Profeco recomienda comparar al menos tres opciones de aseguradoras, revisar las condiciones y exclusiones de cada póliza, y conocer el monto máximo de cobertura. También es clave analizar los deducibles y coaseguros, así como verificar que los seguros incluyan prestaciones relevantes para la salud femenina.

Respecto al costo, este varía según la edad, género, hábitos de salud y nivel de protección; por ejemplo, para una mujer de 35 años no fumadora en la Ciudad de México, las primas mensuales de seguros de vida básico van desde $443 hasta $3,386 pesos, dependiendo de la aseguradora y la cobertura incluida.

Asimismo, en la Revista del Consumidor se subraya la importancia de estar bien informada, ya que esto permite a las mujeres evitar gastos innecesarios y asegurarse de tener protección real en momentos críticos.