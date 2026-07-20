Petro insiste en que hubo fraude

Bogotá. Colombia festejó su día nacional con el último discurso oficial del presidente Gustavo Petro ya que el 7 de agosto asumirá la presidencia Abelardo de la Espriella.

Con un baño de pueblo Petro volvió a negar la victoria electoral de De la Espiella en la segunda vuelta del mes pasado al decir que el ganador fue Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, coalición de partidos de izquierda.

El mandatario aseguró que el próximo Gobierno responderá a intereses de Estados Unidos y afirmó que Colombia pasó “del estatus de República al estatus de virreinato”. “El próximo presidente de Colombia será un sirviente de los gobernantes de EU que lo ayudaron a elegir. Toca dar el segundo grito de independencia”, dijo.

Petro mencionó que presentó una denuncia sobre el fraude electoral cibernético del que ha venido hablando el presidente incluso mucho tiempo antes de las elecciones presidenciales pese a que es el mismo sistema electoral que se usó cuatro años atrás cuando él ganó las elecciones.

El presidente aprovechó la parte final de su último discurso para marcar diferencias con el gobierno del presidente electo, Abelardo De la Espriella. El mandatario aseguró que varias de las propuestas anunciadas por la próxima administración representan un cambio de rumbo frente a las políticas impulsadas durante los últimos cuatro años y defendió la continuidad de la paz total como eje de la estrategia para enfrentar la violencia en el país.

Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido a la intención del nuevo Gobierno de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel. “Entra un gobierno que no solo admira las corridas de toros, sino los genocidios y que restablecerá las relaciones con ellos”, afirmó Petro, en referencia a uno de los anuncios hechos por De la Espriella tras su elección.

Petro también defendió la política de seguridad de su administración. Aseguró que la tasa de hurto cayó al nivel más bajo desde que existen registros estadísticos y afirmó que recibió un Ejército más pequeño del que deja al finalizar su mandato. “Hubo un crecimiento espectacular del hurto a partir de 2006 y se disparó hasta 2020; en este gobierno cayó al nivel más bajo desde que se hace la estadística”, dijo. Además, sostuvo que “los reclutamientos en camiones se acabaron en este gobierno”.

Amenaza

Petro también advirtió que, si el gobierno entrante modifica las reformas impulsadas durante su administración, podrían convocarse movilizaciones en el país. El mandatario aseguró que, si se afectan las condiciones laborales o la reforma agraria, se promoverán una huelga general y un paro agrario nacional.

Todo indica que la transición no será nada tersa. El caso de Petro es una historia sin fin.