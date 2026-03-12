Digitalización en la construcción ayuda a reducir pérdidas de materiales

Ante los desafíos de eficiencia y control de costos en el sector de la construcción, resulta cada vez más necesario que las empresas se preparen con anticipación para disminuir el consumo de materiales, optimizar pedidos y reducir retrabajos en obra a través de la digitalización.

Con base en diversos estudios internacionales Trimble México, compartió que la adopción del sistema BIM (Building Information Modeling) en proyectos de gran escala contribuye a reducir entre 4.3 y 15.2% del desperdicio de materiales de construcción.

Y es que movilizar hasta 50,000 toneladas de acero para un solo complejo estructural no es únicamente un desafío logístico: es un reto de precisión, planeación y eficiencia.

Jaziel Villalobos, ingeniero comercial en Trimble México, explicó que la posibilidad de modelar acero y concreto dentro del mismo entorno digital representa un diferencial relevante en las empresas.

“Muchos actores del sector asocian ciertas plataformas únicamente con estructuras metálicas; sin embargo, la convergencia de materiales en un solo modelo permite tomar decisiones más eficientes desde etapas tempranas, reduciendo sobreconsumos y mejorando la planificación logística”, comentó.

En proyectos de gran escala, una desviación mínima en el cálculo o en la manufactura puede traducirse en toneladas de material desperdiciado, retrasos en obra y un impacto ambiental considerable.

El dato cobra mayor relevancia en el contexto actual de la industria mexicana, ya que según reportes de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), la producción de acero terminado en México se ha mantenido estancada en los últimos años, debido a presiones comerciales e importaciones.

Así, cada tonelada de material optimizada representa menos desperdicio, menor huella de carbono y una cadena de suministro más eficiente.

Coordinación digital

Villalobos agrega que, en corredores urbanos como Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, donde se concentran algunos de los edificios más emblemáticos del país, la coordinación estructural digital ha sido determinante para gestionar decenas de miles de toneladas de acero con meses de anticipación.

A través de soluciones desarrolladas por Trimble, como el ecosistema de Tekla, la industria puede trabajar sobre modelos que integran cálculo estructural, detallado y manufactura en un mismo ecosistema digital.

Esta integración permite comparar alternativas entre acero y concreto, anticipar interferencias y calcular las cantidades necesarias antes de emitir órdenes de compra. Además, algunas plataformas ya incorporan capacidades basadas en inteligencia artificial para organizar planos, detectar inconsistencias y aprender de patrones para mejorar la coordinación entre equipos.