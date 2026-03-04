Sector vivienda acapara 63% del consumo de cemento en México

La vivienda se mantiene como el principal motor del consumo de cemento en México. Pese a la desaceleración económica y los retos globales, la industria confía en que el segmento habitacional y la reactivación de la infraestructura sostengan el dinamismo del sector.

De acuerdo con la Cámara Nacional del Cemento (Canacem), la industria prevé una producción de 42 millones de toneladas para el 2026, un volumen similar al registrado el año anterior.

José Antonio De Larrañaga Roch, director de Ventas y Soluciones Integrales de Holcim México, afirmó que actualmente la vivienda representa más de 63% de la demanda total de cemento en el país.

La construcción de proyectos privados y programas federales, como Vivienda para el Bienestar, representan 34% del consumo, mientras que la autoconstrucción concentra 29 por ciento.

“Se espera que la reactivación de proyectos de infraestructura como los trenes de pasajeros, carreteras y obras de movilidad urbana presenten un impulso considerable para el sector, complementando la edificación de viviendas”, señaló De Larrañaga en entrevista para Econohábitat.

Producción para Vivienda para el Bienestar

La ejecución del programa Vivienda para el Bienestar, que tiene la meta de edificar 1.8 millones de hogares en el sexenio, es uno de los factores con mayor potencial. El directivo de Holcim expuso que, si se cumplen las expectativas del plan, esto podría representar un consumo de 11.9 millones de toneladas de cemento a lo largo del periodo.

Por su parte, José María Barroso Ramírez, presidente de la Canacem, destacó que la capacidad instalada del sector supera las 50 millones de toneladas anuales, volumen suficiente para atender las necesidades del país.

“Tuvimos reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director del Infonavit para apoyar el programa. En la parte que nos toca, aportamos nuestro grano de arena para que el proyecto funcione”, dijo el también director de Cementos Moctezuma.

Remesas presionan la autoconstrucción

Barroso Ramírez explicó que la industria opera con estabilidad, aunque enfrenta presiones como la desaceleración de las remesas, las cuales impactan directamente en la autoconstrucción, uno de los segmentos más relevantes para el mercado interno.

“Para el 2026 esperamos un ritmo similar. La industria se comporta de manera ralentizada, pero no decae. Al final, la vivienda es parte esencial del patrimonio de los mexicanos”, aseguró.

Según estimaciones de Holcim, el mercado podría observar una recuperación gradual en la demanda vinculada a la vivienda durante los próximos 12 meses, con un crecimiento cercano al 1.5 por ciento.

Sustentabilidad: el eje estratégico

Una de las principales apuestas de las cementeras es la producción sustentable. Las empresas de la Canacem tienen como meta reducir sus emisiones a 520 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento hacia 2030, lo que implica una reducción del 17% respecto a los niveles de 2016.

El año pasado, Holcim México invirtió más de 70 millones de dólares para ampliar su producción de concreto sostenible, abrir una nueva planta de molienda y fortalecer su presencia en el Centro y el Bajío.

En el caso de Moctezuma, entre 2020 y 2025 logró una reducción del 16% en sus emisiones de CO2 mediante el uso de más de 50,000 toneladas de residuos (llantas y desechos industriales) para sustituir combustibles fósiles.

“Este combustible va a nuestros hornos y de ahí sale el cemento para el programa del Bienestar y el mercado general. Residuos que terminarían en rellenos sanitarios ahora se reciclan en vivienda y nuevos proyectos”, concluyó Barroso.