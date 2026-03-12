Wall Street caen por nerviosismo sobre aumento en los precios del petróleo

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este jueves. El mercado reacciona ante un fuerte avance en los precios del petróleo y la advertencia por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de investigar a varios socios comerciales.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por 30 gigantes, avanza 1.21% a 46,833.10 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cae 1.10% a 6,701.07 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico retrocede 1.39% a 22,401.10 unidades.

Irán intensificaba sus ataques a ⁠instalaciones energéticas y de transporte en el golfo Pérsico, lo que provocó un nuevo aumento de los precios del petróleo, apoyando las apuestas de que esto podría llevar a la Reserva ⁠Federal a dejar las tasas de interés altas por más tiempo.

Los futuros del petróleo se disparan más de 9% generando aversión al riesgo en un mercado nervioso por la inflación y el crecimiento económico. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que investigará a 16 de los socios comerciales del país.

Entre los descensos importantes, las acciones de Morgan Stanley (-4.02%) caen después de que anunció un límite a los reembolsos en uno de sus fondos de crédito privado, siguiendo las medidas adoptadas antes por las gestoras Blackstone (-3.95%) y BlackRock (-2.28%).

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 se mueve en terreno negativo. Las compañías de servicios de la comunicación (-1.56%) lideran las pérdidas, mientras que energía (+2.06%) encabeza las alzas. Dentro del índice Dow Jones, Boeing (-3.72%) es la que más baja.

En las cifras, las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo cayeron en 1,000, a ⁠una cifra desestacionalizada de 213,000 para la ⁠semana que concluyó el 7 de marzo, según informó el Departamento de Trabajo, debajo de las 215,000 solicitudes esperadas por analistas.