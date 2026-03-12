Peso mexicano se deprecia contra el dólar ante fuerte avance de los precios del petróleo

El peso mexicano se deprecia contra el dólar la mañana de este jueves. La divisa local cae por segunda jornada consecutiva en un mercado atento a la información sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán, que sigue impulsando al alza los precios del petróleo.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.7494 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.6698 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una pérdida de 7.96 centavos, o de 0.45 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.7098 unidades y un nivel mínimo de 17.5273. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, sube 0.33% a 99.60 puntos.

Los futuros del petróleo estadounidense de referencia WTI se disparan 9.62% a 95.64 dólares por barril, mientras que el Brent europeo del Mar del Norte suben 9.10% a 100.35 dólares. El mercado sigue nervioso por los posibles efectos de la guerra contra Irán.

"El peso opera en un escenario de alta complejidad donde la narrativa geopolítica de Oriente Medio dicta el ritmo. La moneda está atrapada entre la presión por el conflicto y una serie de factores internos", explicó Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group.

En el frente comercial, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el inicio de dos nuevas investigaciones sobre comercio desleal sobre 16 socios comerciales importantes y sobre el trabajo forzoso. En el grupo de socios a investigar está considerado México.

"Hoy, el peso es afectado por el avance del billete verde, así como por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre iniciar una investigación comercial frente a varios socios de Estados Unidos, incluido México", destacó Monex Grupo Financiero.