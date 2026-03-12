Día Mundial del Riñón: claves para detectar daño renal temprano

En el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora el 12 de marzo, la Fundación Mexicana para el Riñón Poliquístico A.C. informó la creación de la primera comunidad nacional de pacientes con esta enfermedad hereditaria. El objetivo es ofrecer información, acompañamiento y referencia a servicios especializados.

En entrevista con El Economista, la Dra. Magdalena Madero, jefa del Departamento de Nefrología del Instituto Nacional de Cardiología e integrante de la fundación, señaló que el riñón poliquístico no tiene cura, pero el seguimiento clínico permite retrasar la pérdida de función renal. La estrategia incluye promover el tamizaje en familiares directos, debido al patrón hereditario.

El anuncio ocurre en un contexto de detección tardía de la enfermedad renal crónica (ERC) en México. La mayoría de los pacientes inicia diálisis o llega a trasplante sin diagnóstico previo, pese a presentar factores de riesgo como diabetes, hipertensión u obesidad.

Tamizaje y factores de riesgo

Madero dijo que el riñón regula la presión arterial, equilibrio de líquidos, electrolitos y producción de eritropoyetina. La disminución de su función se asocia con mayor riesgo cardiovascular y alteraciones metabólicas.

“La ERC puede avanzar durante años sin síntomas. El riñón puede perder hasta 80% de su función antes de generar manifestaciones clínicas. Por ello, el tamizaje en población de riesgo es una prioridad”.

Explicó que dos estudios permiten detectar daño renal en fases iniciales: creatinina sérica y examen general de orina para identificar albúmina. Sin embargo, su solicitud no es sistemática en la práctica clínica. Los síntomas suelen aparecer en etapas avanzadas e incluyen edema, hipertensión de difícil control, náusea y fatiga.

El control de glucosa y presión arterial reduce la progresión de la enfermedad. También influyen la reducción de sodio, la actividad física y el manejo del peso. El uso frecuente de antiinflamatorios no esteroideos y productos herbolarios sin supervisión médica se asocia con daño renal. La deshidratación crónica es otro factor de riesgo.

Riñón poliquístico

Explicó que el riñón poliquístico (PKD) es una enfermedad genética caracterizada por la formación progresiva de quistes. Puede permanecer sin síntomas durante décadas. Si uno de los padres tiene PKD, existe 50% de probabilidad de transmisión.

El diagnóstico se realiza con ultrasonido renal, creatinina y examen de orina. El seguimiento permite retrasar la progresión a insuficiencia renal. La ERC incrementa la demanda de terapias sustitutivas, con impacto en costos y capacidad hospitalaria. La detección temprana permite intervenir con control metabólico y tratamiento.

Se propone integrar evaluación renal en chequeos anuales de personas con diabetes, hipertensión, obesidad o antecedentes familiares. La medición de presión arterial, glucosa, creatinina y examen de orina permite identificar daño en etapas iniciales. La creación de una comunidad nacional de pacientes con riñón poliquístico introduce un componente de acompañamiento que busca mejorar la adherencia al seguimiento clínico.