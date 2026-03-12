Trump recomienda a la selección de Irán no acudir al Mundial "por su propia seguridad"

El presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, dijo este jueves que la selección masculina de fútbol de Irán ⁠es bienvenida a participar ⁠en la Copa del Mundo de 2026, pero afirmó que no cree que sea apropiado que estén allí "por su propia vida y seguridad".

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

El ministro de Deportes de Irán indicó el miércoles que Irán no puede participar en el ⁠Mundial después de que ⁠Estados Unidos lanzó ⁠ataques aéreos junto con Israel contra Teherán.

La ⁠Copa del Mundo, en la que participarán 48 equipos, se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Irán tenía previsto jugar ⁠partidos en Los Ángeles y Seattle.