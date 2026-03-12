Lectura 1:00 min
Trump recomienda a la selección de Irán no acudir al Mundial "por su propia seguridad"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que la selección masculina de fútbol de Irán es bienvenida a participar en la Copa del Mundo de 2026, pero afirmó que no cree que sea apropiado que estén allí "por su propia vida y seguridad".
"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.
El ministro de Deportes de Irán indicó el miércoles que Irán no puede participar en el Mundial después de que Estados Unidos lanzó ataques aéreos junto con Israel contra Teherán.
La Copa del Mundo, en la que participarán 48 equipos, se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Irán tenía previsto jugar partidos en Los Ángeles y Seattle.