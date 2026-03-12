Los Oscar aumentan su seguridad tras aviso del FBI de posible ataque iraní con drones en California

La 98.ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, reforzará su seguridad después de que una alerta del FBI advirtiera de un posible "ataque sorpresa" iraní con drones "contra objetivos no especificados en California".

El boletín, emitido "a comienzos de febrero", avisaba de una posible represalia iraní en suelo estadounidense "en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán", un supuesto que finalmente ocurrió el 28 de febrero.

Durante la rueda de prensa celebrada el miércoles 11 de marzo, el productor ejecutivo de la retransmisión, Raj Kapoor, confirmó en declaraciones recogidas por TheWrap que la ceremonia contará con medidas de seguridad reforzadas y una "colaboración muy estrecha" con las autoridades. "Todos los años vigilamos lo que está ocurriendo en el mundo. Contamos con el apoyo del FBI y del LAPD", señaló.

"Queremos que todo el mundo que venga a esta gala y que la presencie se sienta seguro, protegido y bienvenido", afirmó Kapoor, que sostiene que "como equipo de producción es nuestra responsabilidad asegurarnos de que eso se haga realidad". "Es algo que no nos tomamos a la ligera y asumimos una enorme responsabilidad al respecto", subrayó.

De acuerdo con la alerta distribuida a finales de febrero entre cuerpos de seguridad de California, y cuyo contenido fue revelado por ABC News, el FBI obtuvo información según la cual "a comienzos de febrero de 2026, Irán supuestamente aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa desde una embarcación no identificada frente a la costa continental de Estados Unidos". El texto explica que sería "utilizando vehículos aéreos no tripulados contra objetivos no especificados en California" y "en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán".

El mismo aviso indicaba que no existía información adicional "sobre el momento, el método, el objetivo o los autores" de ese supuesto plan. La revelación del memorando cobró especial relevancia después de que, el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva militar contra infraestructuras militares iraníes, instalaciones nucleares y miembros de su cúpula que derivó en una guerra abierta.

Las autoridades tratan de rebajar la alarma pública

Varias autoridades han tratado de rebajar la alarma pública. El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró en X no tener constancia de "amenazas inminentes" contra Estados Unidos y explicó que mantiene una "coordinación constante con responsables de seguridad e inteligencia para supervisar las posibles amenazas a California, incluidas las relacionadas con el conflicto en Oriente Próximo".

"Aunque en este momento no tenemos constancia de ninguna amenaza inminente, seguimos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado", continuó Newsom, que insistió además en que la cuestión de los drones "ha sido siempre una prioridad" y que el Estado ha elevado su postura de seguridad desde el inicio de la guerra.

En la misma línea, Los Angeles Times señaló, citando fuentes conocedoras del memorando, que no existe por ahora información creíble que respalde ese escenario y que este tipo de comunicaciones suelen tener un carácter preventivo. En paralelo, las fuerzas del orden del área de Los Ángeles han endurecido su vigilancia. The Hollywood Reporter recoge que "a la luz de los actuales acontecimientos globales, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles permanece en un nivel elevado de preparación y mantiene una vigilancia reforzada".

"Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios federales y locales de las fuerzas del orden para compartir recursos y supervisar el conflicto en curso en Oriente Próximo y evaluar cualquier posible impacto en nuestras comunidades. La seguridad del público sigue siendo nuestra máxima prioridad", remarca el comunicado del Departamento, donde se desvela que "como parte de nuestros esfuerzos de preparación, seguimos atentos a todas las amenazas potenciales, incluidos los ataques de actores solitarios, las células durmientes y las amenazas tecnológicas avanzadas o relacionadas con el ámbito cibernético".

Más allá de la inquietud generada por la alerta, la maquinaria de los Oscar sigue adelante con su planificación habitual. Variety informó de que, según fuentes presentes durante el despliegue de la alfombra roja, la seguridad ha aumentado, aunque sin una presencia ostensiblemente visible de cara al exterior.

La Academia ha rechazado pronunciarse al respecto, pero Variety añade que el evento sigue adelante según lo previsto, con un ensayo del recorrido de la alfombra roja programado para el jueves 12 de marzo. Una prueba antes de una gala que, según sus responsables, aspira a desarrollarse con absoluta normalidad y con la máxima sensación de seguridad para invitados, asistentes y aficionados concentrados en los alrededores.