Bolsa mexicana retrocede más de 2%; acciones de Grupo México lideran las caídas

Las bolsas de valores de México pierden con fuerza la mañana de este jueves. Los índices locales bajan en un mercado afectado por las preocupaciones por la guerra entre Estados Unidos e Irán y nuevas amenazas comerciales por parte de Donald Trump.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja 2.22% a 66,056.59 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 2.36% a 1,310.33 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retroceden. Destaca la caída de la minera Grupo México, que pierde 4.88% a 192 pesos, seguida por la de Grupo Televisa, con 3.74% a 10.03 pesos, y la aeroportuaria OMA, con 3.30% a 235.29 pesos.

Los futuros del petróleo se disparan más de 9% generando aversión al riesgo en un mercado nervioso por la inflación. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que iniciará una investigación contra varios socios, entre ellos México.