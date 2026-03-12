Sheinbaum presenta iniciativa para crear el Certificado Laboral para la Agroexportación

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves una iniciativa al Senado de la República para crear el Certificado Laboral para la Agroexportación, lo que implica el establecimiento de un mecanismo que reforzará el cumplimiento de obligaciones laborales y ambientales con posibles restricciones, en caso de sanción, a cualquier tipo de mercancía exportada.

Sheinbaum propone reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Federal del Trabajo.

Si una empresa quiere exportar productos agrícolas, deberá demostrar previamente que cumple con derechos laborales, seguridad social y condiciones de trabajo dignas. Para obtener el certificado, los exportadores deberán documentar su cumplimiento a través de un proceso documentado, verificable y auditable.

La iniciativa plantea adicionar el artículo 283 Quarter a la Ley Federal del Trabajo con el propósito de facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir el Certificado Laboral para la Agroexportación. Con este documento se acreditará el cumplimiento de la obligación de las personas empleadoras que exportan productos y subproductos agrícolas de proporcionar seguridad social a los trabajadores.

El término Quarter indica que se trata de la cuarta fracción añadida posteriormente al artículo, sin cambiar la numeración original de las demás fracciones de esa Ley.

También la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en un plazo de 30 días, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto propuesto por Sheinbaum, expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos al certificado a que se refiere el artículo 283 Quarter de la Ley Federal del Trabajo.

Aunque el certificado se enfoca al sector agroexportador, la reforma a la Ley de Comercio Exterior permitiría restringir exportaciones de cualquier mercancía cuando existan incumplimientos laborales o ambientales.

La fracción III del Artículo 4 de la Ley de Comercio Exterior permite al gobierno establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente, y publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo el Artículo 15 de la misma Ley estipula que las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de mercancías, a que se refiere la fracción III del Artículo 4 de esta Ley, se podrán establecer en ciertos casos.

La iniciativa de Sheinbaum agrega este nuevo caso: “Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o en peligro de extinción, de asegurar la conservación o aprovechamiento de especies, o evitar la deforestación, sin autorización en terrenos forestales”.

En su iniciativa, Sheinbaum argumenta que México ha avanzado de manera notable en volumen, productividad y tecnificación del campo, y cuenta con un antecedente exitoso de trazabilidad en su cadena de valor, derivado de los esfuerzos sostenidos del sector productivo y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de sus órganos competentes, para garantizar la inocuidad y la sanidad vegetal de los productos agroalimentarios.

De acuerdo con su visión, la construcción de sistemas de registro, monitoreo y certificación fitosanitaria a lo largo de la cadena, desde la producción hasta el empaque y la exportación, demostró que es posible alinear a productores, empacadoras y exportadores bajo estándares verificables, elevando la calidad y la reputación internacional de nuestros productos.

“Ese enfoque, puede replicarse en la dimensión laboral al incorporar un certificado que acredite, de manera clara y auditable, el cumplimiento del derecho a la seguridad social en cada eslabón del proceso productivo, permitiendo así que el dinamismo exportador se sustente también en trabajo decente para las y los trabajadores agrícolas y en la preservación de los ecosistemas libres de deforestación”, agrega.

En su diagnóstico, la agroindustria es uno de los principales sectores exportadores de México, generando divisas y empleos, por lo que está considerada dentro de los aspectos más importantes para el desarrollo del país.

Según datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, este sector ascendió en el segundo trimestre de 2025 a 3.27 billones de pesos corrientes, lo que representa 9.1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

En correlación con la fracción III del Artìculo 4 de la Ley de Comercio Exterior, el artículo 15 de la misma normatividad señala que “Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de mercancías, a que se refiere la fracción III del artículo 4o. de esta Ley, se podrán establecer en los siguientes casos: …VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a la seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la legislación de la materia”.