Empresas priorizan oficinas más pequeñas para optimizar costos de renta

En el proceso de retorno al trabajo presencial adaptado a esquemas flexibles, la configuración de los edificios de oficinas ha cambiado en México. Las empresas han impulsado la ocupación de espacios en las principales ciudades del país, pero ahora requieren menos metros cuadrados.

De acuerdo con la plataforma de bienes raíces Spot2.mx, durante el primer trimestre del 2026 más de siete de cada 10 búsquedas de oficinas en la Ciudad de México se concentraron en espacios menores a 300 metros cuadrados (m2).

Este patrón confirma la tendencia observada hacia finales del año anterior, cuando el promedio de superficie de oficinas explorado en diciembre en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) fue de 113 m2, el nivel más bajo del año.

El dato refleja un cambio en las necesidades corporativas respecto a los espacios laborales. En meses previos, las búsquedas eran más dispersas y alcanzaban superficies de 348 m2 e incluso 680 m2.

Evitan presión de costos

Vianey Macías, líder de Market Research de Spot2.mx, explicó que la oficina dejó de concebirse como un espacio fijo y hoy funciona como una herramienta que debe demostrar su utilidad frente a alternativas más flexibles, especialmente, frente a la presión de costos.

“La oficina dejó de ser una apuesta de largo plazo para convertirse en un activo que se calibra. Cada metro se defiende con uso real, no con intención”, afirmó Macías.

Este ajuste ocurre en un contexto internacional de contrastes, mientras que en Estados Unidos las altas tasas de desocupación reflejan la adopción permanente del trabajo híbrido, en México el mercado de oficinas ha mostrado una recuperación más dinámica tras la pandemia.

Este desempeño se explica por el regreso parcial al trabajo presencial y por el dinamismo empresarial asociado al fenómeno de relocalización de empresas (nearshoring).

Tendencia que se replica

La preferencia por menores superficies no se limita a la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco, uno de los mercados corporativos más relevantes del país, el comportamiento del sector inmobiliario de oficinas también favorece espacios más compactos.

Casi la mitad de las búsquedas (48.5%) se concentra en oficinas de menos de 100 m2, mientras que la necesidad de espacios mayores a 500 m2 es prácticamente inexistente (3%).

En Monterrey, Nuevo León, la demanda durante el primer bimestre del año muestra una distribución más equilibrada. Alrededor de 38% de las búsquedas corresponde a oficinas de entre 100 y 300 m2, mientras que 40% se orienta a espacios menores a 100 m2 y 9.4% mantiene interés en superficies mayores a 500 m2.

Macías refirió que, cuando el tamaño de las oficinas se reduce, también cambia la dinámica dentro de las empresas. Menos metros implica redefinir los espacios de colaboración y las estaciones de trabajo, así como evaluar qué parte del trabajo ocurre dentro de la oficina.

“Ajustar sin fricción y justificar cada metro cuadrado con productividad, cultura organizacional y control de gasto”, añadió la vocera de Spot2.mx.