Mujeres dedican tres veces el tiempo que los hombres al trabajo de hogar

El tiempo destinado al trabajo doméstico muestra una marcada diferencia entre mujeres y hombres en México.

En 2024, las mujeres dedicaron en promedio 30 horas semanales a las labores del hogar, mientras que los hombres destinaron 12.2 horas, lo que confirma una brecha significativa en la distribución de estas actividades, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

A lo largo de los años, el patrón se ha mantenido relativamente constante. En 2009, las mujeres dedicaban cerca de 33 horas semanales al trabajo doméstico, frente a 11 horas de los hombres.

Aunque el tiempo de las mujeres destinado a este trabajo no pagado ha mostrado ligeras variaciones, la proporción sigue siendo aproximadamente tres veces mayor que la participación de sus pares hombres.

Durante el periodo analizado también se observa un leve incremento en la participación de los hombres en las tareas del hogar, pasando de alrededor de 11 horas semanales en 2009 a más de 12 horas en 2024.

Pese a los modestos avances, la mayor parte del trabajo doméstico continúa recayendo en las mujeres, lo que refleja que aunque más mujeres salen a trabajar fuera de casa, en el interior de los hogares las dinámicas siguen siendo desiguales en términos de la distribución de estas tareas.