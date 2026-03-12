Muera la inteligencia

Camina con el que te corrige, porque quien aplaude tus errores no te quiere ver mejor. Anónimo

Momentos difíciles, abandonos recurrentes, discusiones económicas al margen de los pensamientos críticos, sin debate en torno a cuestiones fundamentales y hasta conferencias para engañar al respetable, que aún escucha con singular disciplina.

Todo es y más es el escenario multicolor de amagues, compromisos, acuerdos antes de la sesión plenaria, en una cámara de diputados que se prepara para atender al proceso electoral 2027, seguramente con leyes secundarias, por supuesto que incidirán en un INE debilitado y acorralado por su incompetencia.

La consigna de esa oposición mínima era contagiar a los aliados, no ceder las plurinominales ni las listas de los beneficiados de siempre, políticos curtidos en los negocios al amparo del poder, incluida la construcción del edificio que hoy alberga a la cámara de senadores, ¿recuerdan al yucateco hoy desaparecido del espectro legislativo?

Son otros, porque siempre hay otros que logran convencer, no a los débiles de pensamiento, la inteligencia se muere todos los días, porque no leen, obedecen a las llamadas telefónicas de sus “jefes”, a quienes les deben estas posiciones, que les hace disfrutar de todo tipo de viajes, sin rendición de cuentas, además de ni una sola pisca de transparencia para los supuestos objetivos y resultados.

Baños de pueblo se dan algunas y algunos en sus distritos, hasta con las desgastadas despensas a bajo costo, o los tinacos, cemento, apoyados por ese “discutido”, pero no sancionado origen de los dineros para la compra sin factura de los regalos de reyes, día de la madre o del maestro; porque son votos al final de las cuentas en la opacidad.

Es absolutamente erróneo oponerse por consigna a una iniciativa electoral, discutible, debatible, pero no; Ricardo Monreal no se manda solo, tiene su grupo político que está a favor de la candidatura de otro de sus doce hermanos, para la gubernatura de Zacatecas, en contra de Claudia Sheinbaum, no de los estatutos del movimiento de López Obrador.

También sugirió que se enterrara de facto, con la participación de un legislador por partido, lo que bien le vendría al país, gastar menos, conocer a los plurinominales no solo en listas, y bajarles a los spots en radio y televisión, porque al final de cuentas el INE al parecer no tiene dientes para sancionar, menos evitar candidaturas en la duda por los auspicios de la maldad.

Ahora la focalización del tema entrará en ese discurso de un plan “b” o “c”, como lo sugirieron algunos diputados o diputadas en grabaciones para sus redes sociales, como Gabriela Jiménez Mendoza, quien busca ser la abandera de Morena en la alcaldía Azcapotzalco por Morena, con posibilidades de esta vez sí llegar a su objetivo.

Hay límites en la apreciación política, los puntos del vista de los incautos, lo auténticamente democrático, las consignas y sobre todo las resistencias a las transformaciones, que están muy distantes de llevarnos a parecernos a Venezuela; este último es invento del dirigente del PRI para salir a cuadro.

ENTRE LÍNEAS

Nuevo Auditor Superior de la Federación, con una votación histórica, de las más altas en la Cámara de diputados, seguramente están cuidando las cuentas que revisará en los estados, porque de experiencia ni se diga. ¿Habrá algún detenido por los excesos en el gasto y el despilfarro de recursos? Al tiempo.