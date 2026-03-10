Naturaleza en la oficina, una tendencia que genera bienestar y creatividad laboral

La calidad del ambiente laboral se ha vuelto un factor central para el bienestar de los trabajadores, por lo que la incorporación de plantas en las oficinas comienza a consolidarse como una estrategia relevante.

De acuerdo con la marca de espacios de coworking Inhouse, la demanda por oficinas con áreas verdes y zonas comunes ha aumentado. Estos espacios suelen desarrollarse bajo principios de sostenibilidad y buscan fortalecer la salud mental, disminuir el estrés y favorecer la productividad.

Un estudio de la Universidad de Michigan encontró que la presencia de plantas en los espacios de trabajo puede reducir el estrés hasta 37 por ciento.

Este efecto se relaciona con la capacidad de los entornos naturales para inducir estados de relajación y mejorar el ambiente laboral. La exposición a elementos naturales contribuye a disminuir la fatiga mental, fortalecer la concentración y estimular procesos creativos.

Información del Tecnológico de Monterrey indica que incorporar plantas en los ambientes de trabajo no solo responde a una tendencia estética, sino que también ofrece beneficios tangibles para la salud física y mental de los colaboradores.

Entre las características de esta clase de espacios destaca el diseño verde, que integra plantas, muros vegetales, luz natural, fuentes de agua y materiales orgánicos como madera y piedra.

Estos elementos contribuyen a generar atmósferas más calmadas y, además, ayudan a mejorar la calidad del aire al absorber ciertas toxinas presentes en los espacios interiores.

Edificios verdes

Otra tendencia vinculada con el bienestar laboral es la conexión con la naturaleza mediante terrazas, patios interiores y espacios de trabajo al aire libre. Este tipo de áreas permiten a los colaboradores desarrollar actividades laborales o tomar descansos en entornos rodeados de vegetación.

En este contexto, los edificios con certificaciones ambientales como LEED o EDGE, que garantizan eficiencia energética y el uso de materiales sostenibles, adquieren mayor relevancia dentro del sector inmobiliario corporativo.

Los espacios verdes también aportan beneficios en términos de percepción y experiencia del entorno laboral, ya que contribuyen a crear ambientes más acogedores y visualmente estimulantes, lo que favorece una cultura organizacional más positiva.

Bajo esta lógica, Inhouse Work desarrolla espacios de coworking boutique en la Ciudad de México diseñados para la productividad con un enfoque en sostenibilidad, áreas verdes interiores y ubicaciones cercanas a parques en colonias como Coyoacán, Del Valle, Polanco y Roma Norte.

“Las sedes están pensadas para equipos híbridos y ofrecen una experiencia de hospitalidad, con un ambiente de trabajo que busca relajar a las personas que trabajan en nuestros espacios”, destacó Marianne Coruzzi, cofundadora de Inhouse Stay Coliving e Inhouse Coworking.

Las instalaciones incluyen oficinas privadas, áreas comunes con iluminación natural y terrazas. También cuentan con zonas con plantas, hamacas, incluso, futbolito, así como áreas designadas para mascotas.