Sheinbaum plantea diálogo para ordenar la operación de taxis y plataformas en el AICM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que la operación de taxis tradicionales y servicios de plataformas digitales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debe resolverse mediante diálogo y acuerdos que garanticen condiciones equitativas entre los concesionarios del aeropuerto y las empresas de aplicación.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria explicó que los taxistas autorizados en el aeropuerto pagan derechos para poder operar dentro de las terminales, por lo que consideran injusto competir con plataformas como Uber o DiDi que no cubren esas cuotas.

“Los taxistas pagan derechos por estar ahí. Entonces dicen: ‘¿Por qué si nosotros pagamos derechos van a tener la misma condición los que llegan sin pagar derechos?’ Pues es un argumento válido”, señaló la presidenta.

Espacio específico para plataformas

Ante esta situación, Sheinbaum Pardo indicó que la propuesta del Aeropuerto es habilitar un espacio más alejado dentro de las instalaciones para que los usuarios puedan abordar servicios de plataformas digitales, mientras que los taxis concesionados mantendrán el servicio directo en las zonas habituales de salida.

La primera mandataria explicó que la intención es equilibrar los intereses de ambos sectores sin afectar a los pasajeros.

“Quien paga derechos tiene ese beneficio y quien no, también debe haber una opción para el usuario para que, de manera segura, pueda trasladarse a un lugar donde pueda tomar su plataforma”, indicó.

La mandataria mexicana también pidió a los taxistas concesionados ajustar sus tarifas, al señalar que en algunos aeropuertos del país los costos del servicio pueden resultar excesivos para los usuarios.

“También los taxistas tienen que moderar sus tarifas de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para beneficiar a los usuarios”, afirmó.

Protestas y bloqueo en el aeropuerto

Las declaraciones se dan luego de que taxistas permisionarios bloquearan los accesos principales a las terminales del AICM, en protesta por la operación de vehículos de aplicación dentro del aeropuerto.

Tras una mesa de diálogo con autoridades del aeropuerto y de las secretarías de Gobernación y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, representantes del sector informaron que la Guardia Nacional impedirá que taxis por aplicación levanten pasajeros dentro del aeropuerto en una primera fase con horarios determinados a partir del 12 de marzo y, posteriormente, de forma permanente desde el 31 de marzo.