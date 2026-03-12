Harfuch anuncia decomiso de 270 kilos de fentanilo y captura de líder criminal en Colima

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este jueves sobre un operativo en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, que derivó en la detención de siete personas y el aseguramiento de más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas.

De acuerdo con el funcionario, la acción fue resultado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, así como del intercambio de información con la agencia antidrogas estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA).

Detienen a presunto líder criminal

Entre los detenidos se encuentra Yair “N”, identificado por las autoridades como presunto líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina en la región.

El operativo incluyó dos acciones simultáneas en el municipio, donde también fueron capturadas seis personas más presuntamente vinculadas con estas actividades ilícitas.

Aseguran 14 millones de dosis de fentanilo

Durante las intervenciones, las fuerzas de seguridad confiscaron más de 270 kilogramos de fentanilo, una cantidad que, según García Harfuch, equivale a aproximadamente 14 millones de dosis que no llegarán a las calles.

Las autoridades también localizaron dos inmuebles utilizados para el almacenamiento de narcóticos, además de un laboratorio clandestino y una bodega donde se resguardaban drogas sintéticas.

Operativo coordinado del Gabinete de Seguridad

El titular de la SSPC destacó que estas acciones forman parte de las estrategias del Gabinete de Seguridad para combatir la producción y tráfico de drogas sintéticas en el país.

La información sobre el operativo fue difundida por el funcionario a través de sus redes sociales, donde reiteró que el decomiso representa un golpe significativo contra las redes dedicadas al tráfico de fentanilo.