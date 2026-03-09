Autoridades de CDMX investigarán a empresa encargada de demolición y rehabilitación de edificio colapsado: SGIRPC

Equipos de emergencia localizaron a uno de los tres trabajadores que permanecían atrapados tras el colapso de un edificio en proceso de demolición, ocurrido esta tarde en calzada San Antonio Abad, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, así lo informó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) Myriam Urzúa Venegas en la última actualización.

"De los tres que quedaban, acabamos de encontrar a uno más lamentablemente fallecido. Y estamos en este momento en la búsqueda de los dos que nos quedan", declaró Urzúa Venegas.

Se tiene la posibilidad de que los dos trabajadores restantes se encuentren juntos, derivado del hallazgo de un casco en la zona de búsqueda.

Al momento del colapso se encontraban 16 trabajadores en el inmueble, “eran cuatro los que teníamos perdidos, uno de ellos se pudo rescatar y se fue al hospital Rubén Leñero", precisó.

Las 12 personas restantes lograron salir por sus propios medios, con el hallazgo de esta tarde, suman 14 personas localizadas, una de ellas fallecida, y dos continúan como no localizadas.

Las labores de búsqueda se mantienen de manera ininterrumpida durante la noche, con un equipo de más de 40 personas divididas en cuatro cuadrantes de trabajo, “no podemos poner más gente por el peso que puede provocar y por el movimiento que se puede provocar”, explicó Urzúa.

Las maniobras se realizan de manera manual y con binomios caninos, sin utilizar maquinaria pesada para no poner en riesgo una posible localización con vida de los dos trabajadores restantes “no vamos a meter equipo pesado hasta tanto no los encontremos, van a seguir trabajando de manera continua aunque les caiga la noche, hasta que los encontremos”, afirmó.

En cuanto a la atención a familiares, la SGIRPC, en coordinación con la Comisión de Víctimas, inició los protocolos correspondientes. La secretaria señaló que se cuenta con los nombres de las personas involucradas, pero que se esperará a la confirmación oficial de las identidades antes de hacerlos públicos.

Investigación

Respecto a la empresa responsable de los trabajos de demolición y rehabilitación, se trata de Desarrolladora Metropoitana (Demet). Las autoridades indicaron que se realizará una investigación a fondo para deslindar responsabilidades, incluyendo la revisión de los protocolos de seguridad con los que contaba.

El edificio colapsado se trata de una construcción privada que resultó dañada durante el sismo de 2017 y que se encontraba en proceso de demolición por parte de sus propietarios. Como medida de prevención tras el incidente, 57 personas que habitan en inmuebles aledaños a la zona del siniestro fueron desalojadas, a fin de salvaguardar su integridad física mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, y se evalúa la estabilidad estructural de los edificios cercanos.