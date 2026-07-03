Boom de entregas rápidas desata disputa por suelo industrial en Monterrey

La carrera por entregar productos en cuestión de horas no solo transforma la dinámica en el comercio electrónico, sino también el mapa del sector inmobiliario industrial en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con Sergio Resendez, director general de Colliers Monterrey, la necesidad de acercar los centros logísticos a los consumidores ha elevado el valor del suelo industrial urbano, donde empresas y desarrolladores compiten por espacios cada vez más escasos para reducir tiempos de entrega y mejorar sus cadenas de suministro.

“A diferencia de otros segmentos industriales donde la disponibilidad de grandes extensiones de tierra puede ser un factor determinante, en la logística de última milla el valor estratégico radica en la ubicación”, apuntó el experto.

El mercado industrial de Monterrey refleja esta tendencia en un momento de estabilización luego del boom de los espacios para manufactura derivado del nearshoring.

Según datos de Colliers, la absorción neta alcanzó 186,000 metros cuadrados (m2) durante el primer trimestre del 2026. En el mismo periodo, la tasa de disponibilidad se ubicó en 7.5%, mientras que las rentas permanecieron sin cambios en 7.00 dólares por m2 al mes.

Logística urbana

El crecimiento de las entregas el mismo día y de las ventanas de distribución cada vez más cortas ha modificado los criterios con los que las empresas eligen la ubicación de sus centros de distribución.

Para el mercado inmobiliario industrial, esta evolución incrementa la demanda de naves industriales con características específicas: compactas, con conectividad vial, infraestructura para operaciones intensivas de carga y descarga, así como cercanía con los principales corredores urbanos.

De acuerdo con información de The Logistics World, un centro de distribución de última milla suele localizarse dentro de zonas urbanas densas, contar con superficies de entre 5,000 y 10,000 m2 y registrar rentas superiores debido al valor de su ubicación.

Limitación en el suelo

La disponibilidad limitada de suelo industrial dentro de zonas urbanas consolidadas, el incremento en el valor de los terrenos y las restricciones derivadas del crecimiento de las ciudades obligan a los desarrolladores a diseñar proyectos que aprovechen de forma más eficiente cada metro cuadrado disponible.

“En Monterrey, esta dinámica ha incrementado la competencia por suelo industrial bien localizado, elevando tanto la demanda como el valor de este tipo de activos”, apuntó Resendez.

En este contexto, destacarán a futuro los parques logísticos urbanos, desarrollos de menor escala y los proyectos capaces de maximizar el uso del espacio sin comprometer la eficiencia operativa, según el experto.

“La combinación de una economía altamente industrializada, una ubicación privilegiada dentro del corredor logístico del norte del país y una creciente penetración del comercio electrónico posiciona a Monterrey como uno de los mercados con mayor potencial para el desarrollo de infraestructura de última milla”, añadió Resendez.