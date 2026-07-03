¿Qué compran los mexicanos en internet?

En 2025, los productos de uso e higiene personal fueron los que los mexicanos compraron más en internet, representando el 78.7% de las adquisiciones, seguido de los artículos para el hogar con el 50.6%, y el servicio de transporte por plataforma con el 38.2 por ciento.

Estas compras fueron hechas por el 37.3% de las personas que reportaron hacer compras por internet, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Después le siguen alimentos y bebidas (37.4%); reservaciones o boletos de viajes o entretenimiento (31.2%), celulares o accesorios (30.1%) y los artículos de salud (23.7%).

En los últimos lugares se encuentran los aparatos electrónicos con el 21.2%; este rubro fue el único que no presentó un incremento estadísticamente alto con respecto al año anterior; después están los vehículos o refracciones con el 20% y finalmente los servicios de alojamiento y hospedaje con el 18.4 por ciento.