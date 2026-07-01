Boom de naves industriales se modera ante mayor disponibilidad de espacios

La mayor disponibilidad de naves industriales en México ha modificado la estrategia de los desarrolladores inmobiliarios. La demanda de espacios mantiene una trayectoria estable, pero el incremento de la oferta disponible redujo el ritmo de nuevos proyectos.

De acuerdo con la consultora Solili, entre abril y mayo del 2026 la ocupación de espacios industriales superó los 680,000 metros cuadrados, un crecimiento anual de 6 por ciento.

En el mismo periodo, la desocupación acumuló más de 240,000 metros cuadrados, una cifra 18% inferior a la registrada un año antes.

Pese a este comportamiento favorable en la renta de espacios para actividad manufacturera o logistica, la disponibilidad del sector rebasó los 5.8 millones de metros cuadrados, un factor que incidió en las decisiones de inversión de los desarrolladores.

Construcción pierde impulso

Al cierre de mayo, la construcción industrial sumó cerca de 4 millones de metros cuadrados en proceso de desarrollo, volumen que se ubicó 1.2 millones de metros cuadrados por debajo del registrado en el mismo mes del 2025, según Solili.

Además, los inicios de construcción durante el bimestre alcanzaron poco más de 490,000 metros cuadrados, lo que representó una contracción cercana a 25% frente al mismo periodo del año anterior.

"Este descenso en la actividad constructiva ha sido consecuencia del incremento en la oferta de propiedades industriales en el mercado", indicó la plataforma en su último informe de mercado industrial.

Equilibrio en el sector

El precio promedio de renta industrial alcanzó 7.56 dólares por metro cuadrado al mes, un incremento anual de 6.9%. Ciudad de México registró la renta más alta, con 10.37 dólares por metro cuadrado al mes.

Por su parte, el mercado de Monterrey encabezó las operaciones de arrendamiento al concentrar 26% del total nacional, mientras que la capital y Guadalajara participaron con 19 y 13%, respectivamente.

"El desempeño del sector industrial de México durante abril y mayo refleja un panorama de ajustes, en el que la actividad constructiva muestra un menor ritmo, pese a que la demanda se mantiene estable. La evolución del mercado confirma un mayor equilibrio, con un crecimiento más contenido y estratégico, alineado con el entorno actual del mercado", apuntó Solili.