¿Cuánto cuesta rentar un local comercial en la Ciudad de México?

Polanco, Condesa, Juárez o Narvarte: la colonia elegida puede marcar una diferencia de miles de pesos en el costo de renta de un local comercial en la Ciudad de México. Para emprendedores e inversionistas, conocer los precios por zona se ha convertido en un factor clave para evaluar oportunidades y minimizar riesgos.

De acuerdo con la plataforma Spot2.mx, la colonia es el principal factor que determina el precio de renta de un local comercial, ya que influye más en el valor de un inmueble que el propio tipo de activo, lo que genera amplias diferencias de precios entre zonas, incluso calles.

“No es lo mismo pagar una renta alta en un corredor consolidado que una renta media en una zona sin vocación comercial clara. Colonias como Polanco concentran las rentas más altas, pero castigan cualquier error de ubicación, mientras que zonas como Juárez ofrecen oportunidades de crecimiento con mayor volatilidad, sostuvo Pablo Gadsden, director de Crecimiento de Spot2.mx.

Precios por zona

Según datos de Spot2.mx, Polanco encabeza el mercado de locales comerciales a pie de calle, con rentas que oscilan entre 900 y 2,000 pesos por metro cuadrado al mes.

En contraste, zonas con un enfoque más orientado al consumo cotidiano presentan rangos más accesibles. Narvarte registra rentas de entre 300 y 550 pesos por metro cuadrado.

Esta es la lista de precios de renta mensual de locales comerciales a pie de calle en colonias de la Ciudad de México, según datos de Spot2.mx. Cabe destacar que no incluye espacios ubicados en centros comerciales cerrados:

Lista de precios por zona Zona Rango de renta mensual (pesos) por m2 Tipo de retail predominante Polanco 900 – 2,000 Retail prime, lujo y marcas internacionales Condesa 650 – 1,100 Street retail, gastronomía y lifestyle Nuevo Polanco 600 – 900 Retail de soporte a oficinas y vivienda Juárez 550 – 1,200 Retail emergente, servicios y gastronomía Nápoles 450 – 800 Servicios corporativos y conveniencia Escandón 350 – 650 Retail de barrio y servicios Portales 350 – 500 Comercio de proximidad Santa María la Ribera 300 – 600 Comercio local, cultural y gastronómico Narvarte 300 – 550 Servicios y consumo cotidiano

¿Conviene comprar locales comerciales?

Para quienes desean invertir en un local comercial, Spot2.mx compartió que el precio no es el único elemento que determina el éxito. Aspectos como la vacancia, la rotación de inquilinos y las adecuaciones requeridas pueden tener un peso mayor que en el mercado habitacional.

La plataforma destaca que colonias como Narvarte, Portales y Escandón son ejemplos de un retail defensivo, con demanda estable, aunque sin los niveles de especulación que caracterizan a los corredores premium.

De acuerdo con Gadsden, un local comercial puede convertirse en una inversión rentable o en un pasivo si no se consideran factores como la vocación comercial de la zona, el giro adecuado y la capacidad de absorción del mercado.

La compra o renta de un local comercial en la Ciudad de México depende cada vez más del conocimiento detallado de cada colonia, donde una buena ubicación puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un negocio.