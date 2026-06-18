Comercio electrónico y Mundial 2026 elevan el reto logístico en ciudades mexicanas

La combinación de densidad poblacional, congestión vial, crecimiento del comercio electrónico y patrones de consumo cada vez más exigentes pone a prueba al sector logístico en las ciudades sede de México para el Mundial 2026 de la FIFA.

Ilan Epelbaum, director general de Mail Boxes Etc. en México (compañía que ofrece soluciones logísticas), advierte que el reto no consiste únicamente en mover más mercancías, sino en hacerlo de forma eficiente en ciudades donde cada vez resulta más difícil desplazarse debido a condiciones urbanas complejas.

“Cuando hablamos de logística urbana solemos pensar en distancias, pero en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey el principal desafío no son los kilómetros, sino la eficiencia en toda la cadena de suministro para recorrerlos”, comentó Epelbaum.

De acuerdo con el TomTom Traffic Index, Ciudad de México registra niveles de altos de congestión, con un promedio de 184 horas perdidas al año en tráfico durante horarios pico. Mientras que Guadalajara y Monterrey también enfrentan desafíos:

Ciudad Nivel de congestión (%) Horas perdidas al año en tráfico (horarios pico) Ciudad de México 75.9% 184 Guadalajara 63.3% 126 Monterrey 48% 89

En un escenario como el actual, con el Mundial 2026, las ciudades que ya cuentan con un alto dinamismo logístico enfrentarán una presión adicional por el aumento de visitantes, vehículos y entregas, factores que ponen a prueba la capacidad de las urbes.

Comercio electrónico presiona

La presión aumenta ante el crecimiento sostenido del comercio electrónico, ya que la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) reporta que el comercio electrónico minorista alcanzó un valor de 941,000 millones de pesos en el 2025, con 77.2 millones de compradores digitales en el país.

Este crecimiento modifica las necesidades de distribución urbana, debido a que consumidores y empresas demandan entregas más rápidas dentro de ciudades con mayores retos de movilidad.

“La expectativa del consumidor sigue siendo la misma: recibir rápido y sin contratiempos. Pero las ciudades se están volviendo cada vez más complejas de operar. El desafío para la logística moderna es entregar más en espacios donde moverse resulta cada vez más difícil”, apuntó Epelbaum.

Desde su perspectiva, el Mundial 2026 que se disputa parcialmente en México este verano representa una muestra anticipada de los desafíos que enfrentarán las ciudades en los próximos años: mayor movilidad, más demanda de servicios y una creciente necesidad de mantener el flujo de mercancías en entornos urbanos cada vez más complejos.