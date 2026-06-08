Industriales prevén nueva ola de nearshoring, pero alertan por rezagos en energía, agua y aduanas

La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) consideró que México cuenta con condiciones para captar una nueva etapa de inversión manufacturera en Norteamérica, aunque advirtió que el país debe resolver desafíos en infraestructura y logística para aprovechar esa oportunidad.

El presidente de la asociación, David O'Donnell, resaltó que el reordenamiento de las cadenas de suministro (nearshoring) mantiene a México como uno de los principales destinos para la relocalización de empresas.

“El sistema global que surgió después de 1945 está dando paso a un nuevo orden económico e industrial. La globalización evolucionó a hiper-globalización, pero hoy estamos viendo una transición hacia la regionalización. Ya no es una tendencia: es una estrategia de competitividad”, expresó.

De acuerdo con el directivo, factores como la pandemia, los conflictos geopolíticos y los riesgos asociados al suministro de insumos estratégicos han impulsado a empresas y gobiernos a fortalecer cadenas de producción regionales, lo que coloca a México como un socio relevante para la economía estadounidense.

O'Donnell sostuvo que la actividad manufacturera nacional atraviesa una transformación impulsada por la automatización y la incorporación de nuevas tecnologías.

“México está exportando más, con menor crecimiento en empleo. Esto refleja una transformación profunda: más automatización, implementación de IA, mayor valor agregado y una manufactura que evoluciona a la producción de componentes complejos y competitivos”, indicó.

El directivo agregó que “estamos viendo una industria más sofisticada, más productiva y mejor integrada. Esto es positivo, pero también implica que debemos asegurar que, como industria, ofrecemos los fundamentos competitivos e impulsamos la inversión en sectores emergentes, para asegurar el crecimiento”.

Energía, agua y aduanas, los principales desafíos

La organización identificó a la energía, el agua y las aduanas como los principales obstáculos para fortalecer la competitividad manufacturera del país y aprovechar plenamente las oportunidades asociadas con la relocalización de cadenas productivas.

“Resolver estos puntos es clave para avanzar la posición global de competitividad manufacturera (Deloitte GMCI), donde México busca pasar del lugar 8 al 5 hacia 2030”, planteó O'Donnell.

Entre los proyectos de infraestructura que el sector considera estratégicos para el comercio exterior se encuentran la ampliación del Puerto de Manzanillo, mejoras en los cruces fronterizos de Otay y Nuevo Laredo, así como obras relacionadas con energía y suministro de agua.

La organización destacó que la inversión industrial ya no depende exclusivamente del sector automotriz y resaltó oportunidades en electromovilidad, aeroespacial, dispositivos médicos, electrodomésticos, baterías, manufactura avanzada, centros de datos y logística.

Respecto al mercado inmobiliario industrial, O'Donnell explicó que actualmente existe disponibilidad de espacios derivada del fuerte ciclo de construcción registrado entre el 2022 y el 2024, situación que, a juicio del sector, podría facilitar la llegada de nuevas inversiones.

“Lejos de ser una señal negativa, esto representa una ventana estratégica de entrada para inversionistas, antes de que la siguiente ola de relocalización absorba el espacio disponible entre el 2026 y el 2027”, comentó.

O'Donnell consideró que la oportunidad para México dependerá de convertir el interés de las empresas en proyectos concretos y en una mayor integración de cadenas productivas dentro de Norteamérica.

“La oportunidad industrial está ahí, pero necesitamos convertirla en demanda efectiva y en cadenas productivas más profundas. El reto es fortalecer la competitividad de Norteamérica desde México”, concluyó O'Donnell.

Los planteamientos fueron expuestos durante la Segunda Reunión de Asociados 2026 de la AMPIP, realizada en Monterrey, donde participaron más de 400 representantes del ecosistema de parques industriales, desarrolladores, operadores y proveedores vinculados al sector.