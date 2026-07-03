Con festivales, desfiles y parques, Dallas impulsa el turismo inclusivo

Dallas coloca a Pride Month 2026 como uno de los ejes de su agenda turística de junio. La ciudad, considerada uno de los destinos más relevantes para la comunidad LGBTQ+ en Estados Unidos, desplegará una programación que combina festivales, desfiles, gastronomía, arte, naturaleza y vida nocturna.

El calendario adquiere peso económico por el tamaño de la comunidad local y por su capacidad de atraer visitantes. Dallas es la novena ciudad más grande de Estados Unidos y concentra alrededor de 211,000 adultos LGBTQ+, lo que la ubica como la comunidad más grande de Texas y la sexta más grande del país.

Cada año, el Ayuntamiento de Dallas iza la bandera del orgullo como punto de arranque de una agenda que se extiende por toda la ciudad.

Agenda Pride

El 6 de junio, Dallas Pride 2026: Festival of Rainbows marcó uno de los momentos centrales de la temporada. Por primera vez, cuatro parques del centro de la ciudad recibieron actividades simultáneas, con festivales comunitarios, programación familiar, espacios para jóvenes y experiencias VIP. Por la noche, el Dallas Pride Sunset Parade iluminó Main Street con carrozas, música y miles de asistentes.

En su quinta edición, el evento se desarrolló en jardines con música en vivo, gastronomía y emprendimientos LGBTQ+, con vistas a White Rock Lake.

Pride Block Party se realizó en Dallas Arts District, el distrito artístico urbano continuo más grande de Estados Unidos, con exhibiciones, presentaciones drag, museos, actividades familiares y oferta gastronómica.

Turismo urbano

Lawn mantiene un papel central en la experiencia Pride. El barrio, reconocido por OUT Magazine como Best Gayborhood, concentra parte de la historia LGBTQ+ de Dallas. Su corredor Cedar Springs, conocido como The Strip, reúne bares, restaurantes y espacios de convivencia.

Ahí se ubican The Round-Up Saloon, referente country-western LGBTQ+; Sue Ellen’s, el bar lésbico más antiguo de Texas, y puntos de encuentro como Roy G’s, Pinkies y Alexandre’s.