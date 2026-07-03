¿Cuáles son los países más estables para los inversionistas del Índice de Henley & Partners?

Entre crisis climáticas, tensiones geopolíticas al rojo vivo y una volatilidad económica que ya no da tregua, los inversionistas buscan hoy guías que les permitan ubicar sus capitales con mayor seguridad en naciones con el menor riesgo de pérdida posible.

En este escenario, la firma Henley & Partners, junto con AlphaGeo, publicó el Índice Global de Riesgo y Resiliencia de la Inversión. En su más reciente edición, Colombia sorprendió al escalar 11 posiciones y ubicarse en el puesto 86 a nivel global.

El ranking, que evalúa a 150 países con base en su exposición a riesgos geopolíticos, económicos y climáticos, como la inestabilidad política o los riesgos legales, regulatorios e inflacionarios, los contrasta con su capacidad de adaptación y resiliencia estructural. Para ello se apoya en pilares como las cuentas externas, la inversión de capital y la resiliencia climática.

Otros indicadores que también influyen de manera importante en la resiliencia económica de cada nación son, por ejemplo, el espacio de política fiscal, es decir, el nivel de deuda de cada Estado y sus posibilidades de financiar una eventual recuperación económica.

Por ello, el índice equilibra el riesgo y la resiliencia estructural para llegar a la calificación final. Aunque un país puede enfrentar riesgos muy altos, como turbulencia política o inflación, si su resiliencia estructural, reflejada en instituciones fuertes, una economía diversificada y bajos niveles de deuda, es sobresaliente, el índice compensará esos factores. Por el contrario, un país aparentemente “tranquilo”, pero sin defensas climáticas o con baja innovación y fortaleza económica, caerá en el ranking.

Los líderes del ranking

En el índice, actualizado a mayo de 2026, Suiza ocupa el primer lugar, con una calificación de 88.4 sobre 100.

Según la firma, Suiza lidera la clasificación gracias a un desempeño excepcional en los indicadores de riesgo de inflación y riesgo legal y regulatorio. Su resiliencia, por su parte, se sustenta en su liderazgo mundial en innovación, así como en su alta resistencia climática, baja complejidad económica, elevada calidad de gobernanza y notable progreso social. Estos factores son los que la ubican entre los 10 primeros países del mundo en todos estos indicadores.

Detrás de Suiza se ubica Dinamarca que, según el índice, se caracteriza por un sólido desempeño en los indicadores de Riesgo Legal y Regulatorio y Riesgo Climático Físico. En materia de resiliencia, su alta clasificación también se explica por esos factores, rasgos que comparte con Noruega, tercera nación del estudio, con la que además empata en el segundo lugar del indicador de Progreso Social.

Al podio de líderes le siguen Singapur, Suecia y Luxemburgo, con calificaciones de 83.37; 83.18 y 83.03, respectivamente.

Cabe destacar que, además de ocupar el cuarto lugar, Singapur ostenta el primer puesto en el indicador de Riesgo Legal y Regulatorio, lo que complementa su perfil de riesgo soberano consistentemente bajo y su reputación de estabilidad política, características que fortalecen la confianza de los inversionistas.

Acerca de la percepción de riesgo,Luisa Niño, economista de la Universidad de Buenos Aires, afirma que, si bien el perfil y las preferencias varían entre los inversionistas, es la seguridad de que la inversión será fructífera lo que termina definiendo la decisión. “La seguridad viene a estar en las instituciones”, comenta Niño. “Que las instituciones del país tengan un marco legal estable, que resguarde al inversionista y le permita un desarrollo estable para su proyecto . Eso es esencial para tomar la decisión de invertir en uno u otro país”, concluyó la economista.

El bajo riesgo regulatorio es una característica común entre los 10 primeros lugares del ranking, que completan Finlandia, Países Bajos, Alemania e Islandia. También destacan indicadores como Progreso Social y Gobernanza, rasgos compartidos por estos países que, además de figurar en el top 10, son importantes anclas económicas en sus respectivos continentes.

Así va Latinoamérica

En la edición más reciente del índice de Henley & Partners, América Latina se caracteriza por una marcada disparidad. Pocos países de la región logran competir con los estándares de riesgo y resiliencia de Europa o Asia, mientras que la mayoría se ubica en la mitad inferior de la tabla global.

En esa línea, el ranking regional es liderado por Uruguay, que ocupa el puesto 39 de la clasificación global y destaca por su buen desempeño en gobernanza y estabilidad jurídica.

En la tabla regional, a Uruguay le siguen Chile y México, en las posiciones 47 y 66, respectivamente. Mientras la nación austral sobresale por su apertura de mercado y espacio fiscal, México ha venido escalando posiciones gracias a la relocalización de cadenas de producción, o nearshoring, con gigantes económicos como Estados Unidos.

Dentro de la región, Brasil, República Dominicana y Colombia se mantienen en el top 100, al ocupar los puestos 78, 83 y 86, respectivamente. Según el índice, si bien factores como la diversificación de mercados y la estabilidad macroeconómica pueden convertirlos en destinos atractivos para la inversión, riesgos como la inestabilidad regulatoria y el limitado espacio fiscal afectan su posición dentro de la clasificación global de la firma.

Clara Inés Pardo, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, analizó los atractivos que una región tan desafiante puede ofrecer a los inversionistas y qué factores pesan más al momento de tomar decisiones.

“La competencia global por atraer inversión ya no depende únicamente de ofrecer incentivos tributarios”, anotó Pardo. “Los inversionistas valoran, sobre todo, la capacidad de un país para ofrecer certidumbre , resiliencia y sostenibilidad. Hoy es fundamental consolidar un entorno institucional predecible, fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la competitividad logística y acelerar las políticas de innovación y adaptación climática”, afirmó.

Qué revelan los cambios del índice global de inversión de Henley & Partners

El Índice de Henley & Partners fue publicado por primera vez en octubre de 2025, con su más reciente actualización en mayo de este año. Entre ambas versiones, Colombia escaló 11 posiciones, pasando del puesto 97 al 86.

Clara Inés Pardo recalcó lo que falta por avanzar. “La posición de Colombia refleja fortalezas importantes, como su tamaño de mercado, ubicación estratégica y potencial para la transición energética. Sin embargo, también evidencia desafíos estructurales que afectan la percepción internacional del riesgo”, concluyó.