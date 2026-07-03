Sheinbaum pide a los mexicanos celebrar con responsabilidad si México le gana a Inglaterra

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió la mañana de este viernes ⁠a los mexicanos celebrar con responsabilidad si la selección nacional supera el domingo a Inglaterra en los octavos de final del ⁠Mundial 2026, después de que los ⁠festejos por el triunfo en la ronda anterior dejaran al menos cuatro muertos en la capital.

Los fallecimientos ocurrieron en los alrededores de Paseo de la Refoma, donde se congregaron alrededor de un millón de personas para celebrar la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final. Además, tres personas más murieron en un ataque a tiros mientras veían el partido en un espacio público, en el estado Morelos.

"Hay que evitar el abuso del alcohol. Porque siempre, cuando hay abuso del alcohol, en cualquiera de estas celebraciones, puede haber problemas (como) mayor violencia, que está asociada al exceso de alcohol. A todos los que celebran el triunfo de la selección: tomar con medida y evitar los excesos, los abusos del alcohol", dijo la primera mandataria en su habitual ⁠conferencia de prensa mañanera.

"Y actuar con responsabilidad, ⁠si hay una zona ⁠con mucha gente, pues ya no acercarse a ese lugar, dirigirse a ⁠otro lugar", agregó Sheinbaum Pardo, quien sostuvo que la responsabilidad tiene que ser conjunta: de los aficionados y las autoridades.

Tres de las víctimas durante las celebraciones, un hombre de 44 años de edad y dos mujeres, una de 19 y otra de 48 años, fallecieron por asfixia al ser aplastados por la multitud. ⁠Otro hombre, de unos 30 años de edad, murió en un hospital luego de presentar epilepsia, crisis convulsiva y sangrado gastrointestinal.