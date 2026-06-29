El delivery ya no solo reparte comida,  impulsa el crecimiento de 65,000 restaurantes en México

El delivery dejó hace tiempo de ser únicamente una opción para pedir comida desde casa. Hoy se ha convertido en una herramienta de crecimiento para miles de restaurantes mexicanos que encontraron en las plataformas digitales una forma de ampliar su mercado, incrementar sus ventas y competir en un entorno cada vez más exigente.

En entrevista con Bistronomie, Tomás Jaramillo, director de Desarrollo de Negocio de DiDi Food, explicó que actualmente la plataforma reúne a más de 65,000 micro, pequeñas y medianas empresas restauranteras, cifra que representa alrededor del 70% de todos los establecimientos afiliados. El dato refleja cómo el ecosistema digital ha dejado de estar dominado por grandes cadenas para convertirse en un espacio donde los pequeños negocios encuentran oportunidades reales de expansión.

"Nuestro objetivo es acompañar el crecimiento de los restaurantes. Queremos convertirnos en un socio estratégico que les ayude a vender más, atraer nuevos consumidores y crecer sin asumir los costos de abrir otra sucursal", señaló.

Más pedidos, más empleos y mayor presencia

El crecimiento no solo se refleja en el número de restaurantes incorporados. Entre 2024 y 2025, DiDi Food registró un incremento cercano al 30% en la inscripción de mipymes, una tendencia que también se ha traducido en nuevas contrataciones dentro de los propios negocios para atender la demanda generada por el canal digital.

En un contexto donde abrir un nuevo punto de venta implica inversiones importantes en renta, equipamiento y personal, el delivery se ha convertido en una alternativa para ampliar la cobertura comercial utilizando la infraestructura ya existente.

Comida para llevarFreepik

La lógica es sencilla: un restaurante puede llegar a nuevos consumidores sin modificar significativamente su operación física, mientras aprovecha la capacidad logística y tecnológica de la plataforma.

La cocina mexicana sigue conquistando los pedidos

El comportamiento del consumidor también deja ver que, pese al crecimiento de las opciones internacionales, la gastronomía nacional mantiene un liderazgo absoluto.

De acuerdo con Jaramillo, las categorías con mayor demanda continúan siendo comida mexicana y tacos, seguidas por hamburguesas, pollo y postres. La preferencia confirma que, incluso dentro del entorno digital, los consumidores siguen privilegiando los sabores tradicionales cuando buscan una comida rápida o una cena a domicilio.

La concentración de pedidos también revela el dinamismo gastronómico de la capital. Las alcaldías con mayor volumen de órdenes son Iztapalapa, seguida por Cuauhtémoc y Benito Juárez, zonas donde la plataforma ha observado un crecimiento sostenido durante los últimos años.

El Mundial también juega para el delivery

Con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la plataforma anticipó una nueva etapa de crecimiento para el sector restaurantero.

La estrategia contempló en ampliar la oferta gastronómica disponible para los usuarios e impulsar promociones que permitan incrementar el consumo durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Para la industria restaurantera, el reto ya no consiste únicamente en cocinar bien. También pasa por estar presente donde hoy comienzan muchas decisiones de consumo: la pantalla del teléfono móvil.

En un mercado donde cada vez más consumidores eligen qué comer con apenas unos cuantos clics, las plataformas digitales se consolidan como un nuevo escaparate para la gastronomía mexicana y, al mismo tiempo, como una herramienta que permite a miles de emprendedores competir en igualdad de condiciones frente a las grandes cadenas.