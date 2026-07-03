Monitor Laboral: IA en el trabajo, cuidados veterinarios y renuncia voluntaria, los temas de junio

Durante junio se presentaron 18 iniciativas en materia laboral en el Congreso de la Unión. Los temas que dominaron la agenda legislativa fueron en torno a los efectos de las nuevas tecnologías en el empleo, la protección de la salud de los trabajadores y nuevos permisos remunerados.

Con las propuestas presentadas en el mes pasado la actual legislatura acumula alrededor de 490 proyectos vinculados con reformas laborales, aunque con una tasa de apenas 2% de aprobación de todas las iniciativas.

También se impulsaron proyectos relacionados con licencias de paternidad, salud mental, estrés laboral, trabajo infantil, lenguaje inclusivo, seguridad social, contratación colectiva, trabajadores de confianza, pensiones alimentarias y procedimientos laborales.

Estas fueron las propuestas más destacadas de junio:

Regulación de IA en el trabajo

La inteligencia artificial ha comenzado a ganar terreno en la agenda legislativa. dos propuestas abordaron el fenómeno de la IA en el mercado laboral, la iniciativa del diputado Luis Humberto Fernández (Morena) busca incorporar una indemnización de cinco meses de salario para las personas que son sustituidas por esta tecnología.

Por otra parte, el proyecto de la senadora Ruth González Silva (PVEM) se enfoca en un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo (LFT) para regular el uso de la IA, incorporando una clasificación de inteligencia artificial de alto impacto laboral que englobará a los sistemas que intervengan en los siguientes procesos:

Reclutamiento, selección o contratación de personal

Evaluación del desempeño, productividad o conducta

Asignación, supervisión o monitoreo de tareas

Promoción, permanencia o capacitación

Sanciones, despidos o terminación de la relación laboral

Determinación de salarios, incentivos o condiciones de trabajo

Las empresas tendrán la obligación de realizar esta evaluación para identificar riesgos en derechos laborales, discriminación, privacidad, seguridad y salud en el trabajo. También se incorporan disposiciones para garantizar la supervisión humana en el uso de la IA, la transparencia sobre los algoritmos y su influencia en la organización del trabajo, y el derecho a solicitar una revisión humana de las decisiones tomadas con estos sistemas.

Permisos para cuidados veterinarios

Una iniciativa del diputado José Fernando Sarmiento (Morena) propone reconocer el derecho a un permiso laboral de tres días con goce de sueldo para que los trabajadores puedan atender emergencias veterinarias de animales de compañía bajo su cuidado.

El proyecto incorpora como requisito para acceder al permiso presentar una constancia médica de un veterinario con cédula profesional que contenga la necesidad de atención indispensable derivada de enfermedad grave, procedimiento quirúrgico o urgencia médica.

Licencia menstrual

La diputada Carina Piceno Navarro (Morena) plantea crear una licencia con goce de sueldo para trabajadoras que presenten dismenorrea incapacitante. La iniciativa busca modificar la Ley Federal del Trabajo para reconocer esta condición y permitir la ausencia laboral cuando exista acreditación médica.

Prohibir penalizaciones por renuncia voluntaria

El diputado Juan Ignacio Zavala (Movimiento Ciudadano) impulsa un proyecto para prohibir que los empleadores impongan sanciones económicas, descuentos o cualquier penalización a quienes decidan terminar voluntariamente la relación laboral. El objetivo es fortalecer la libertad de trabajo y evitar prácticas que desincentiven la movilidad laboral.

Calidad del aire como riesgo de trabajo

La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz (Morena) promueve fortalecer la regulación en la Ley Federal del Trabajo sobre calidad del aire en espacios laborales cerrados y reconocer los riesgos derivados de la exposición a contaminantes químicos en oficinas y otros centros de trabajo. La iniciativa incorpora medidas preventivas y busca reforzar la protección de la salud ocupacional.

En ese sentido, suma a las obligaciones patronales el mantenimiento adecuado de los sistemas de ventilación, filtración y renovación del aire, y la ejecución de un monitoreo periódico de la calidad del aire interior.

¿Qué esperar en reformas laborales?

El pronóstico de aprobación de nuevas reformas laborales es reservado, al menos para el segundo semestre del año, especialmente porque este año se avaló la reducción de la jornada laboral y la segunda mitad del 2026 podría centrarse más en la preparación para la primera etapa de transición.

Sin embargo, hay algunos proyectos que tienen un buen avance en las Cámaras, por lo que tampoco podría descartarse su aprobación en el periodo ordinario de sesiones que iniciará en septiembre, en esa lista se encuentran temas como la prohibición del buró laboral, la reforma de desconexión digital, y recientemente los cambios a la LFT aprobados en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de San Lázaro para permitir las inspecciones especiales en igualdad salarial.

Una tendencia importante observada en las últimas propuestas, y los proyectos que empiezan a avanzar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es que los cambios se están centrando en la mejora de prácticas y no en el reconocimiento de nuevos derechos laborales.