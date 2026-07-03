Sedena despliega operativo para retirar minas explosivas por guerra entre cárteles en Michoacán

El ejército mexicano despliega un operativo para retirar minas antipersonales en zonas disputadas por los cárteles narcotraficantes donde se han localizado cientos de estos artefactos, informó este viernes la Secretaría de Defensa.

Las autoridades han hallado las minas principalmente en Michoacán, un estado con costas en el Pacífico y del tamaño de Costa Rica azotado por la violencia de grupos criminales que buscan controlar las rutas del trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Desde noviembre pasado "se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados", dijo el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Trevilla detalló que el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intenta entrar a localidades controladas por bandas locales, que "protegen" esas zonas.

"Es el motivo por el cual están colocando las minas", explicó el responsable.

Como parte del operativo antiminas, el ejército contempla fabricar vehículos especialmente blindados contra estos dispositivos y la adquisición de drones para detectarlos, añadió el general.

En mayo de 2025, seis militares mexicanos murieron en Michoacán debido a que el vehículo en el que viajaban estalló al pasar sobre un artefacto explosivo.

Diez exmilitares colombianos fueron detenidos días después en relación con este atentado.