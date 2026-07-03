Peso mexicano se aprecia levemente frente al dólar en una jornada de actividad reducida

El peso mexicano se aprecia levemente frente al dólar la mañana de este viernes. La divisa local avanza marginalmente en una jornada que se anticipa de actividad moderada, ya que los mercados en Estados Unidos están cerrados por el feriado del Día de la Independencia.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4686 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4795 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 1.09 centavos, equivalentes a 0.06 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango acotado entre un máximo de 17.4844 unidades y un mínimo de 17.4181. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con seis monedas de referencia, retrocede 0.06% a un nivel de 100.80 unidades.

Sin datos económicos relevantes, los operadores seguirán asimilando las cifras divulgadas ayer sobre el mercado laboral estadounidense. Las nóminas no agrícolas mostraron un crecimiento del empleo más lento de lo previsto en junio y los datos del mayo se revisaron a la baja.

Con la actualización en las cifras y la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán en una etapa menos volátil, la apuestas por un aumento de tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) en este año se han debilitado, factor que podría aportar estabilidad en el tipo de cambio.

"No descartamos un moderado apetito por riesgo conforme se sigan diluyendo los temores de un posible endurecimiento monetario por parte del Fed", dijo Ve por Más. Los ⁠niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.40 y 17.50", dijo por su parte Monex Grupo Financiero.