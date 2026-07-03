Empleo de mexicanos mejora en EU pese a restricciones migratorias de Trump

El empleo de mexicanos mejoró en Estados Unidos en los meses recientes, pese al endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump, de acuerdo con un análisis de BBVA.

“Los datos indican que las condiciones de empleo de los migrantes mexicanos, considerando tanto a la población documentada como a la no documentada, han mejorado en los últimos meses, pese a las fuertes restricciones migratorias impuestas por la actual administración en EU”, explica el análisis Mejora en el empleo de mexicanos en EU impulsa las remesas de Juan José Li Ng, economista de BBVA.

El reporte señala que hay una mejora en tres indicadores laborales de los migrantes mexicanos en Estados Unidos: la participación laboral, la tasa de desempleo y el porcentaje de trabajos a tiempo parcial.

“Los principales indicadores laborales continúan reflejando una capacidad importante de inserción en el empleo. La tasa de desempleo se mantiene en niveles históricamente bajos, la participación laboral ha aumentado y existe una elevada demanda de trabajadores en sectores donde tradicionalmente se concentra la mano de obra mexicana”, menciona Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

Entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 la tasa de participación laboral —que mide el porcentaje que forma parte de la fuerza laboral respecto al total de población mayor de 16 años— pasó de 65.8% a 66.3%, señala el análisis de BBVA con base en datos de la Encuesta de Población Actual (CPS por sus siglas en inglés) de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Li Ng detalla que si esta tasa baja significa que una menor proporción de la población —en este caso de mexicanos— ofrece su fuerza de trabajo. Ese comportamiento puede estar relacionado a un alza en el miedo de los migrantes indocumentados de salir a trabajar y ser detenidos.

“Este indicador presentó una importante caída durante la primera mitad de 2025, pero desde septiembre de ese año comenzó a recuperarse”, de acuerdo con el reporte de BBVA.

Mexicanos en EU sortean medidas migratorias para emplearse

Al inicio de 2025, el presidente Donald Trump implementó medidas para restringir el flujo migratorio no autorizado en su frontera con México. Además, impulsó mayor visibilidad de los operativos para capturar a indocumentados.

Estas medidas coinciden con un descenso de la tasa de participación laboral de los migrantes mexicanos, que ha ido revirtiéndose.

“Conforme los migrantes mexicanos no documentados aprendieron a sortear los operativos y estrategias del ICE, o posiblemente agotaron sus recursos económicos y tuvieron que salir a trabajar, desde septiembre de 2025 y hasta mayo de 2026 se observa una tendencia al alza en su tasa de participación laboral”, explica Juan José Li Ng.

La tasa de desempleo de los mexicanos en Estados Unidos bajó de 4.6% en noviembre de 2025 a 3.9% en mayo de 2026, “una tendencia decreciente (...) que resulta favorable para la economía de estos hogares”.

Si este indicador es elevado significa que un alto porcentaje de las personas en búsqueda activa de trabajo no logra encontrarlo, si es bajo, que tienen éxito en colocarse.

Y el tercer indicador favorable para las condiciones de empleo de los migrantes mexicanos en EU es la disminución a 19% en mayo del porcentaje de empleos a tiempo parcial entre esta población frente al 22.8% registrado en noviembre 2025.

“El porcentaje de empleos de tiempo parcial es un indicador relevante para medir la situación económica de la población migrante mexicana en Estados Unidos”, explica BBVA.

Si sube ese porcentaje los hogares de migrantes mexicanos tendrán menos recursos, pero si baja muestra una mejor condición económica de esta población.

“En los últimos siete meses se observa una tendencia decreciente en el porcentaje de empleos de tiempo parcial entre los migrantes mexicanos”, añade.

Panorama mixto para el empleo de mexicanos en EU

Hay otros factores que hacen que el mercado laboral para los migrantes mexicanos muestre un panorama mixto, considera Janneth Quiroz.

La especialista sugiere que “conviene ser cautelosos” pues los tres indicadores mencionados —participación, desempleo y trabajos parciales— reflejan la cantidad y tipo de empleo “pero no necesariamente muestran la calidad integral del trabajo".

“La economía estadounidense sigue requiriendo trabajadores. El mercado laboral continúa mostrando resiliencia, pero ello no elimina los desafíos asociados al entorno migratorio ni las presiones que enfrentan muchos trabajadores”, advierte Quiroz.

Por su parte, Gabriela Siller directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, señala que se registra una “debilidad del empleo de mexicanos en Estados Unidos”. De enero a mayo, la creación de empleo para mexicanos acumula 27,000 posiciones, de acuerdo con las cifras del BLS. La especialista recuerda que en un periodo similar pero de 2025 y en el arranque del gobierno de Trump se crearon 140,000 plazas.

“Indica estancamiento en la creación de empleo para este grupo de población. Se debe en parte a la cautela por la política de deportaciones del gobierno en turno”, menciona Siller.