Muere un ciudadano alemán bajo custodia de las autoridades migratorias de EU

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos informó de la muerte de un ciudadano alemán de 85 años que se encontraba bajo custodia tras ser detenido en agosto de 2025 acusado de intentar entrar de forma ilegal en el país a través de la frontera sur en el estado de Texas.

El ICE ha indicado en un comunicado que el hombre, identificado como Adrian Andreas Florian, ha fallecido en Harlingen, Texas, donde había tenido que recibir tratamiento médico desde noviembre tras sufrir problemas estomacales y cognitivos, además de hipertensión.

Su muerte fue declarada el 24 de junio por los médicos y, actualmente, queda pendiente de que se realice la autopsia.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) había puesto en marcha una serie de procedimientos judiciales en su contra poco después de que pasara a estar bajo custodia del ICE.

"Sus familiares ya han sido notificados de su deceso", recoge el texto. "El ICE se compromete a garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos. Se proporciona atención médica integral desde el momento de la llegada y durante toda la estancia", aseguró la agencia.

Además, ha hecho hincapié en que todas las personas que se encuentran bajo su custodia "reciben evaluaciones médicas" en el plazo de 12 horas posteriores a su llegada a cada centro de detención.

"En ningún momento durante la detención se le niega la atención de emergencia a un extranjero detenido", aseguró.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, recientemente pidió a las autoridades norteamericanas medidas inmediatas para evitar nuevas muertes de personas bajo custodia del ICE, después de señalar "alarmantes" cifras de muertos, al menos 18 personas, en centros de detención del ICE en lo que va de año.