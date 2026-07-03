Bolsa mexicana muestra pocos cambios en jornada de actividad reducida por feriado en EU

Las bolsas de valores de México negocian con cambios marginales en la sesión de cierre de semana. Sin actividad en los mercados de Estados Unidos por un feriado, se anticipa que la jornada sea de poca actividad y moderados movimientos en las referencias locales.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cae 0.04% a 67,041.09 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.02% a 1,347.53 unidades.

S&P/BMMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, se observan desempeños mixtos. El conglomerado Grupo Carso, lidera los avances, con 1.42% a 129.78 pesos, seguido por la minera Grupo México, con 1.25% a 200 pesos. Sigma Foods lidera las bajas, con 1.53% a 6.07 pesos.

"En Estados Unidos, los mercados permanecerán cerrados por feriado, lo que se traduce en un menor volumen. A pesar de la menor liquidez, se ⁠observan alzas casi generalizadas en el resto de los índices, que se estabilizan tras varias sesiones de pérdidas", afirmó Banorte.