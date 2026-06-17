Revisión del T-MEC abre oportunidad para fortalecer infraestructura industrial: AMPIP

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa una oportunidad para fortalecer la infraestructura industrial del país y consolidar su papel dentro de las cadenas productivas de América del Norte, afirmó la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP).

La organización destacó que el principal desafío consiste en garantizar que México cuente con las condiciones necesarias para aprovechar al máximo la nueva etapa de integración económica que se perfila en la región.

La estrecha relación económica entre el país y América del Norte se refleja en la composición de los inquilinos instalados en los parques industriales afiliados a la asociación. Actualmente, 44% de las empresas que operan en estos espacios son de origen estadounidense.

“Este dato confirma la profundidad de la integración productiva entre ambos países y la importancia de contar con infraestructura industrial confiable para sostenerla”, indicó la AMPIP en un comunicado.

Sin embargo, la asociación encabezada por David O'Donnell remarcó que el país ha entrado a un nuevo ciclo industrial caracterizado por un libre comercio más selectivo, decisiones de inversión más disciplinadas, así como mayores exigencias en materia de equipamiento y certeza jurídica.

Retos para México

Para la asociación, la revisión del T-MEC también abre la posibilidad de reforzar las condiciones internas que permiten al país competir por nuevas inversiones.

La asociación destacó como factores prioritarios los siguientes:

Disponibilidad de energía suficiente y confiable.

Seguridad hídrica.

Conectividad.

Infraestructura logística.

Seguridad pública.

Disponibilidad de talento.

Simplificación administrativa.

Certeza regulatoria.

Durante un encuentro con asociados de AMPIP, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y exnegociador del T-MEC por parte de México, explicó que las decisiones de inversión incorporan cada vez más elementos como la resiliencia, la seguridad nacional, la reducción de dependencias estratégicas y la capacidad de operar en regiones confiables.

“La pandemia nos dejó una lección: no sólo vamos a buscar modelos de máxima eficiencia en costos operativos, sino resiliencia en las cadenas de valor. El futuro es el fortalecimiento de la integración”, afirmó.

Capacidad industrial

Actualmente, los asociados de la AMPIP integran una red de más de 477 parques industriales en operación distribuidos en 28 entidades federativas, con una superficie industrial superior a los 85 millones de metros cuadrados.

En estos desarrollos operan más de 4,000 empresas y alrededor de 3.7 millones de empleos están vinculados a las actividades de sus inquilinos.

Además, la asociación tiene identificados 103 parques industriales en construcción, lo que permitirá ampliar la capacidad del país para recibir nuevas inversiones, expansiones productivas y operaciones logísticas de mayor valor agregado.

“Los parques industriales son el primer punto de llegada para muchas inversiones productivas y una plataforma esencial para convertir la integración comercial en empleo, exportaciones, desarrollo regional y mayor competitividad para México”, apuntó la AMPIP.